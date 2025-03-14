Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin İşbirliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin İşbirliği

Denizli Sanayi Odası ve UN Global Compact, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmayı hedefliyor.

14.03.2025 16:39
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Denizli Sanayi Odası (DSO) ve UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) Türkiye iş birliği ile düzenlenen 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Deneyim Paylaşım Grubu Bilgilendirme Toplantısı' Denizli Sanayi Odası (DSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "İş dünyasında kadın temsiliyetini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek, sadece bir etik sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik açısından da kritik bir gerekliliktir" dedi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve UN Global Compact Türkiye iş birliği ile iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Deneyim Paylaşım Grubu" çalışmasını başlatıyor. Bu önemli girişimin detaylarını paylaşmak üzere, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda bir ön bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

DSO Genel Sekreter Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Müdürü Cansun Özdülger'in yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 28 Mayıs ve 12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Deneyim Paylaşım Grubu" çalışmasının hedef kitlesi, kapsamı, başvuru süreçleri ve çalışma planı hakkında detaylı bilgi verildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş dünyasındaki önemi, şirketlerin rolü ve katkısı, deneyim paylaşım grubu hakkında bilgilendirme yapıldı. İşyerlerinde kadın istihdamının ve eşitliğin, ekonomik verimlilik ve şirketlerin sürdürülebilirliği üzerindeki kritik rolü ele alındı.

"Somut adımlar atma kararlılığındayız"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, küresel düzlemde kadın işgücüne katılım oranının istenen düzeye hala yaklaşamadığını vurgulayarak, "OECD verilerine göre, kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerden 14 puan; ücret ortalamaları ise yüzde 11 daha düşük. Türkiye'de ise TÜİK verileri, 2025 yılı itibarıyla kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 35,8 olduğunu gösteriyor. Cinsiyetler arası ücret farkı eğitim durumuna göre yüzde 13 ila yüzde 17 arasında değişiyor. Üst ve orta düzey yöneticilerin yalnızca yüzde 20,6'sı kadın." ifadelerine yer verdi. Özellikle Türkiye imalat sanayisi düşünüldüğünde Denizli'nin iyi bir performans sergilediğini belirten Kasapoğlu, "Denizli, kadın istihdam oranıyla Türkiye'de 1'inci sırada bulunuyor. Şehrimiz, lokomotif sektörü tekstilde yüzde 54 ve imalat sanayiinde yüzde 42 kadın istihdam oranıyla da öne çıkıyor" diye konuştu.

"Her bir paydaşın önemli sorumlulukları bulunduğuna inanıyoruz"

Kadının iş hayatındaki konumunun güçlenmesinde meslek örgütlerinin ve sanayi ekosisteminde yer alan her bir paydaşın önemli sorumlulukları bulunduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası olarak, bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve şu ana kadar farklı adımlar atarak sürece katkı sağlıyoruz. Oda bünyesinde yürütülen operasyonlarda ve değer zincirinde eşitlik ve kapsayıcılığı sağlamak amacıyla "Eşitlik Politika Belgesi" oluşturduk. Bu belge ile önyargılarla mücadele etmeyi, kadınların iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmeyi ve yönetici pozisyonlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik stratejiler geliştirmeyi taahhüt altına aldık" dedi.

Son iki yıldır DSO Sürdürülebilirlik Komisyonu öncülüğünde meslek profesyonellerinden oluşan bir çalışma grubu kurduklarını belirten Kasapoğlu, "Çalışma grubumuz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu eğitimler, ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişime dair farkındalık çalışmaları ve bu alandaki faaliyetlere dair görüş paylaşımları gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra 'E- İhracat & İhracat İstihbarat Akademisi' projemiz ile, TİSK Ortak Yararlar Ödülleri kapsamında 300 proje arasından 'Kadınlar için Fayda Oluşturanlar' kategorisinde ödül kazanan kurumlardan biri olduk. Yine 'Kadın Dostu Markalar Endeksi' oluşturma çalışmasında aktif paydaşlar arasında yer almaktayız. Teşviki ve girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğumuz Teşvik Ofisimiz, kadın girişimciler için açılan programlar konusunda destekleyici bir danışmanlık yapısı oluşturmuş durumda. İlaveten, Odamız çalışanlarının yüzde 61'inin kadın olması, eşitlik ve kapsayıcılığa verdiğimiz önemi gösteren somut bir veri olarak değerlendirilebilir" şeklinde konuştu.

"Ortak çabayı büyütüyoruz"

UN Global Compact'in sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu program, kaynak ve araçlar iş dünyasının sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve iş birliklerinin kurulması için imkan sağladığını belirten Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele katılımcıları UN Global Compact Türkiye'nin sosyal sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da paylaştı. Çele, UN Global Compact'in 1999 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın "İş dünyasının liderlerinin; ortak değer ve prensiplerden oluşan, küresel piyasalara insani bir bakış açısı katacak küresel ilkelerin inisiyatifini almalarını öneriyorum" sözleriyle başladığını belirtti. 2000 yılında kurulan UN Global Compact'in dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu olduğunu ifade eden Çele, UN Global Compact'in değer önerisini ve imzacı olan şirket ya da kuruluşların elde edeceği kazanımlar hakkında da bilgi verdi. Türkiye'den UN Global Compact'e katılan 35 farklı sektörden 416 şirket, 87 şirket dışı kuruluş ile faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Çele, "Şirketler hem kendi kurumlarında hem de tüm değer zincirine yönelik strateji ve hedefleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yönelik ilerlemeyi hızlandırabilir. Biz de bu alanda şirketlere destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

DSO iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak

Çele konuşmasında, UN Global Compact Türkiye olarak iklim değişikliği ve çevre, toplumsal cinsiyet ve insan hakları temalarında farklı illerde düzenlenen Deneyim Paylaşım Grubu Toplantıları'nın oluşturduğu çıktıları özetleyerek, Mayıs ve Haziran aylarında DSO ev sahipliğinde "Yönetimde Kadın Temsiliyeti" ve "Tedarik Zincirlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temalarında birer deneyim paylaşım toplantısı düzenleneceğini duyurdu. 28 Mayıs ve 12 Haziran tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek çalışmanın hedef kitlesi, kapsamı, başvuru süreçleri ve çalışma planı hakkında detaylı bilgi verdi. Üye firmalarımızın temsilcilerinin sorularının yanıtlanması ve deneyim paylaşımlarının ardından toplantı sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Türkiye, denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin İşbirliği - Son Dakika

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