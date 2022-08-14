TMO, 22 Ağustos'ta 11 noktada fındık alımına başlayacak - Son Dakika
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TMO, 22 Ağustos'ta 11 noktada fındık alımına başlayacak

14.08.2022 11:24
TMO, 22 Ağustos'ta 11 noktada fındık alımına başlayacak

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alımı için her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alımı için her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. 22 Ağustos'ta, ilk etapta 11 noktada 70 ekiple fındık alımları başlayacak. Yoğunluk oluşması durumunda ise alım noktalarının sayısı 45-50'ye kadar artırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor" dedi.

2006 yılından bu yana yaptığı müdahale alımları, satış ve imalat faaliyetleriyle fındık sektörünün en önemli paydaşı olan TMO, geçen sezon 23 Ağustos-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 50 bin üreticiden 77 bin ton alım yapmıştı. Alım kampanyası boyunca ürün bedeli olarak üretici hesaplarına 2 milyar 50 bin lira ödenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte 'Levant kalite' fındık için ortalama fındık alım fiyatını kilosu 54 TL olarak açıkladı. TMO, yeni sezon kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için kilosu 53 TL, Levant kalite için 52 TL, Sivri kalite için ise 51 TL olarak belirledi. TMO, fiyatların belirlenmesinin ardından 22 Ağustosta 11 noktada 70 ekiple fındık alımları için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda, 22 Ağustosta ilk etapta 11 nokta olarak belirlenen Kocaeli Başmüdürlüğü'ne bağlı Düzce, Adapazarı, Kocaali; Samsun başmüdürlüğe bağlı Çarşamba Şeker; Ordu Başmüdürlüğe bağlı Altınordu, Fatsa, Ünye; Giresun Başmüdürlüğe bağlı Tirebolu, Merkez; Trabzon Başmüdürlüğe bağlı Arsin Çelebi ve Ankara Başmüdürlüğe bağlı Alaplı'da 70 ekiple fındık alımlarına başlayacak. Yoğunluk oluşması durumunda ise alım noktalarının sayısı 45-50'ye kadar artırılacak. Türkiye'deki rekolte sayımına göre fındık üretiminin bir önceki sezona oranla yüzde 12'lik artış ile 765 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

'ÜRETEN HERKESİN YANINDAYIZ'Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO'nun fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Bakan Kirişci bugün yaptığı yazılı açıklamada; kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlanacağını hatırlatarak  alımların önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacağını ve randevuların TMO'nun internet sitesinden alınabileceğini belirtti.TMO'nun fındık sektörünün en önemli kuruluşlarından biri haline geldiğini vurgulayan Bakan Kirişci, "Bu değerli kurumumuz sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağlamakta. Bundan böyle de katkılarını sürdürecek. Biz bütün kurumlarımızla üreten herkesin yanındayız" dedi.Bakan Kirişci, fındığın, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civarındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en önemli ürünü olma vasfına sahiptir. Hedefimiz, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kirişci: 'Et ve Balık Kurumu aracılığı ile küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik' Bakan Kirişci: 'Et ve Balık Kurumu aracılığı ile küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik' Kirişci: 'Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz' Kirişci: 'Türkiye'nin üretim kabiliyeti noktasında dünyada saygın bir ülke olduğunu, yerinin küçümsenemeyeceğini vurgulamak isteriz'
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO, 22 Ağustos'ta 11 noktada fındık alımına başlayacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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