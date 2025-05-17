Topraksız Tarımla Marul Üretim Süresi Kısaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Topraksız Tarımla Marul Üretim Süresi Kısaldı

Gaziantep'te Halil Kaya, topraksız tarımla marulu 30 günde yetiştirerek çiftçilere örnek oldu.

17.05.2025 17:05
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70 günde yetişen marulu topraksız tarımla 30 günde üretiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaklaşık bir dönüm alanda topraksız tarımla yüksek verim elde eden çiftçi Halil Kaya, topraklı tarımla 70 günde yetişen marulu topraksız sulu tarımla 30 günde üretiyor.

Yavuzeli ilçesinde küçük yaşlardan bu yana ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Halil Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün üretim ve istihdam için seracılığın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında kurduğu serada topraksız tarımla üretim yapmaya karar verdi.

Salatalık üretimi yaptığı bahçesinin yanına Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün destekleriyle hayalini kurduğu sera alanını oluşturan Kaya, daha sonra sera kurulumunun ardından iç tesisatını yaptı.

Yaklaşık bir dönüm kapalı alanda salatalık ve marul yetiştirmeye başlayan Kaya, daha fazla verim ve kısa sürede ürün elde etmek için topraksız sulu tarım modelini araştırmaya başladı. Yaptığı araştırma ve aldığı eğitimlerin ardından serasının bir bölümünde topraksız sulu tarım modeliyle kıvırcık marul üretimi yapan Kaya, ilk üretiminde başarılı oldu.

İlçede uzun yıllar çiftçilikle uğraşan Kaya, son yıllarda topraksız tarım konusunda edindiği tecrübeleri marul yetiştiriciliğinde kullanmaya başladı ve üretimde başarılı oldu. Kaya, topraklı tarımla 70 günde ürettiği marulu topraksız sulu tarımla 30 günde üretiyor.

Topraksız sulu tarımla marul yetiştirme süresini kısaltan Kaya, önümüzdeki günlerde de ilk ürününü toplamaya hazırlanıyor. Topraksız sulu tarımla farklı ürünler yetiştirmek ve bu alanda daha çok bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapan Kaya, bu girişimciliğiyle ilçedeki diğer çiftçilere de örnek oldu.

Üretim alanını artırmayı hedeflediğini ifade eden Kaya, ürünün yetişme süresinin toprakta 60-70 gün, topraksız tarımda 30 gün olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar dara düştüğü zaman çareler arar ve bizde çiftçiler olarak tarımda pek kazanamadığımız, ürünlerimiz çok para etmediği, girdi ve çıktılarımızı karşılayamadığımız için alternatif uygulamalar arayışına girdik. Aklıma topraksız tarım geldi. Sosyal medya üzerinden araştırma yaptım. Ailecek adeta staj gördük. Şanlıurfa'da bire bir uygulamalı eğitim aldım. Daha sonra seramı kurdum. Tarif ve danışmalarla topraksız tarım serasını kurdum. İlk hasadımız olacak. İlk hasatta genelde başarılı olunmaz ama çok şükür biz başarılı olduk. Bu da önceden aldığımız başarılardan dolayı oldu. Babamızın mesleği çiftçilik olduğu için başarabildik" dedi.

Yavuzeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurt ise, "İlçemizde seracılığı geliştirmek için yaklaşık 17 tane sera kurduk. Çiftçimiz Halil Kaya, serasının bir bölümünde topraksız tarım yaptı, kıvırcık marul yetiştirdi. Yaklaşık bir hafta sonra hasat edilecek. Değişik ürünler deniyoruz. Çiftçilerimiz bu konuda çok istekliler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Halil Kaya, Çiftçilik, Gaziantep, Yavuzeli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Topraksız Tarımla Marul Üretim Süresi Kısaldı - Son Dakika

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