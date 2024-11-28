Toroslar EDAŞ, 2024 İlk 9 Ayında Gaziantep'te Elektrik Altyapısını Güçlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar EDAŞ, 2024 İlk 9 Ayında Gaziantep'te Elektrik Altyapısını Güçlendirdi

Toroslar EDAŞ, 2024 İlk 9 Ayında Gaziantep\'te Elektrik Altyapısını Güçlendirdi

Toroslar EDAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayında Gaziantep'te enerji dağıtım hizmetlerini sürdürerek bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla 10 bin 607 trafo ve 25 bin 788 kilometre hat üzerinde önemli projelere imza attı. Ayrıca, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

28.11.2024 09:54
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Toroslar EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Gaziantep'te müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Gaziantep'te hizmet verdiği 10 bin 607 trafo ve 25 bin 788 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Gaziantep'in enerji altyapısı güçlendiriliyor

Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplamda 4 bin 787 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 112 trafo ve 171 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 711 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 922 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 380 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 287 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 363 yeni elektrik panosu ve 111 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

Dijital dönüşüm süreçleri hızlandı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Web Chat Volt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ, 2024 İlk 9 Ayında Gaziantep'te Elektrik Altyapısını Güçlendirdi - Son Dakika

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