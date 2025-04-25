Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'ye Enerji Yatırımları - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'ye Enerji Yatırımları

Toroslar EDAŞ\'tan Osmaniye\'ye Enerji Yatırımları

Toroslar EDAŞ, 2024'te Osmaniye'de enerji altyapısını güçlendirerek kesintisiz hizmet sunmayı sürdürüyor.

25.04.2025 12:50
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Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca Osmaniye'de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 266 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2024 yılında da Osmaniye'de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Osmaniye'de hizmet verdiği 3 bin 90 trafo ve 13 bin 195 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Osmaniye'de kesintisiz enerji için altyapı güçleniyor

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplamda 4 bin 94 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 10 pano, 161 trafo ve 207 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 556 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 266 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 109 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 541 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 91 yeni elektrik panosu ve 63trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Teknoloji odaklı çözümlerle daha verimli enerji yönetimi

Enerji sektöründeki dijitalleşme sürecine öncülük edenlerden olan şirket, 2024 yılında operasyonel süreçleri iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız verdi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sundu.

Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin AYEDAŞ ve Başkent EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, Osmaniye'deki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam edecek. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'ye Enerji Yatırımları - Son Dakika

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