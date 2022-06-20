Torosların kaliteli kirazı bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi - Son Dakika
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Torosların kaliteli kirazı bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi

20.06.2022 11:25
Torosların kaliteli kirazı bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi

Karaman'ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde hasadına başlanan kiraz, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi.

Karaman'ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde hasadına başlanan kiraz, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen kirazın don vurması nedeniyle rekoltesi bir hayli düştü.

Akdeniz iklimi ile karasal iklimin geçiş noktasındaki orta Torosların zirvesinde yetişen kirazlar büyüklüğü ve aroması ile çok tercih ediliyor. Yılda yaklaşık 4-5 ton civarında üretilen kirazlar dalında 10 ila 25 lira arsında alıcı buluyor.

"Kirazda bu yıl verim düşük"

Kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle verimin oldukça düşük olduğunu söyleyen çiftçi Sadi Kaya, "Kiraz hasadına başladık. Bu yıl yaşanan dondan dolayı kiraz az oldu. Şuana kadar bahçemizden 300 kilo civarında bir kiraz topladık. Geçen yıla göre verim epey düşük. Yağışların zamansız olmasından dolayı ağaçlar üşüdü. Bizim buralarda üretilen kirazların büyüklüğü ve aroması çok kaliteli. Tüccarlar kalitesi ve raf ömrünün uzun olmasından dolayı bizim ürettiğimiz kirazları tercih ediyor. Bu bölgede üretilen kirazların neredeyse tamamına yakını yurt dışına ihraç ediliyor" dedi. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Torosların kaliteli kirazı bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi - Son Dakika

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