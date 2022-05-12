Toybelen'de 2. etap başvuruları başladı - Son Dakika
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Toybelen'de 2. etap başvuruları başladı

12.05.2022 16:19
Toybelen'de 2. etap başvuruları başladı

Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi dönüşümünün gerçekleştirileceği Samsun'da "Toybelen Küçük Sanayi Sitesi" için 2. etap başvuruları başladı.

Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi dönüşümünün gerçekleştirileceği Samsun'da "Toybelen Küçük Sanayi Sitesi" için 2. etap başvuruları başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un desteği ile Türkiye'nin deniz manzaralı en modern sanayi sitesini hayata geçiriyor. Temeli geçen yıl atılan ve 700 dönümlük arazi üzerine 1526'sı sanayi, 82'si ise ticari tipi olmak üzere toplamda 1608 iş yerinin yüzde 36'sı tamamlandı. 2023'te hak sahiplerine teslim edilerek faaliyete geçecek sanayi sitesi için 2.başvurular başladı.

100 ve 200 metrekare dükkanlar için yapılacak başvurularda 30 Haziran 2021 tarihinden önce vergi mükellefi olup faaliyetini sürdürüyor olmak şartı bulunuyor. Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nden dükkan almak isteyenlerin Samsun Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekiyor.

"Kaçırılmayacak bir fırsat"

Toybelen'in Gülsan esnafı için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunun altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Toybelen'de çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin biran önce tamamlanması adına yoğun çaba sarf ediliyor. Sanayi dönüşümü noktasında Türkiye'ye örnek olacak projede 2. başvuru sürecini de başlattık. İlk başvuru sürecinde dükkan alamayan esnafımız için bu önemli bir fırsat" dedi.

Başvuru için son tarihin 30 Haziran 2022 olduğunu da hatırlatan Başkan Demir, "100 ve 200 metrekarelik dükkanlar var. İş yerlerinin metrekare fiyat listesi ile ilgili olarak dükkan sahiplerimiz Büyükşehir Belediyemizden gerekli bilgiyi alabilir" diye konuştu.

Öte yandan başvuru için şu evraklar gerekiyor:

Vergi levhası fotokobisi (30 Haziran 2021 öncesi), kimlik fotokopisi ve meslek odasından faaliyet raporu. - SAMSUN

Toybelen'de 2. etap başvuruları başladı
Toybelen'de 2. etap başvuruları başladı
Toybelen'de 2. etap başvuruları başladı
Toybelen'de 2. etap başvuruları başladı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Toybelen, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toybelen'de 2. etap başvuruları başladı - Son Dakika


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