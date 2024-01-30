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Toyota Motor, 2023 yılında küresel satışlardaki liderliğini korudu - Son Dakika
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Toyota Motor, 2023 yılında küresel satışlardaki liderliğini korudu

Toyota Motor, 2023 yılında küresel düzeyde 11,23 milyon araç satışı gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü. Hibrit ve elektrikli modellerin satışları da önemli ölçüde arttı. Toyota, güvenlik ve kaliteyi öncelikli tuttuğunu belirtti.

Toyota Motor, 2023 yılında küresel satışlardaki liderliğini korudu
30.01.2024 - 08:07,
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Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruduğunu açıkladı.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, şirketin 2023'ye ilişkin araç satış ve imalat verileri paylaşıldı.

Buna göre Japon üretici firma, 2023 yılında küresel düzeyde 11,23 milyon araç satışı gerçekleştirdi

Önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 yükselen bu satışlar, firmanın şimdiye kadarki en yüksek araç satışı oldu.

Hibrit modellerin satışı yüzde 31,4 artışla 3,42 milyona; elektrikli modellerin satışı ise 4 kattan fazla artışla 104 bin 18'e yükseldi.

Araç satışlarına, Toyota grubundan mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino satışları da dahil edildi.

Firmanın açıklamasında, "En yüksek satışları elde etmek hedefimiz değil. Güvenlik ve kalite birinci önceliğimiz." denildi.

Resmi Kyodo ajansı, Japon firmanın en büyük rakibi Volkswagen AG'nin 2023'te 9,24 milyon araç sattığını aktardı.

Böylelikle Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştiren Toyota, küresel satışlardaki liderliğini dördüncü yıla taşıdı.

Toyota Motor, 2023 yılında küresel araç üretimini yüzde 8,6 artırarak 11,52 milyona yükseltti.

Üretim artışına Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya içinde artan taleplerin olumlu etkisi yansıdı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Toyota Motor, 2023 yılında küresel satışlardaki liderliğini korudu - Son Dakika


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