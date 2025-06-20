Toyota\'nın Hidrojenli Ticari Araç Atılımı

Toyota, Avrupa'da VDL Groep ile işbirliği yaparak, hidrojen yakıt hücreli araç teknolojisini ağır ticari araçlara adapte ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karbon nötr hedefiyle Toyota, mobilitede nihai çözüm olarak görülen hidrojen teknolojisini farklı alanlara entegre ederek kullanımını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

İlk tanıtım aracının ardından Toyota, Belçika (Diest), Fransa (Lille), Almanya (Köln) ve Hollanda'daki (Rotterdam ve Weesp) lojistik rotalarına dört yakıt hücreli araç daha ekledi.

Toyota, sıfır egzoz emisyonlu ağır hizmet kamyonlarını lojistik operasyonlarına dahil etmek üzere lojistik sağlayıcıları Vos Transport Group, CEVA Logistics, Groupe CAT ve Yusen Logistics ile de güçlerini birleştirdi.

Marka, bu lojistik sağlayıcılarla her gün 500 binden fazla parça ve aksesuarın işlendiği Toyota Avrupa Parça Merkezi'ne tedarik sağlıyor. Böylece yakıt hücreli ağır ticari araçların performansı günlük operasyonlarda da sürekli olarak değerlendirilecek.

Dizel bir kamyonla benzer performans sunan, 40 tonluk yakıt hücreli kamyon, motoru oksijenle birleştirilmiş hidrojenden elde edilen elektrikle çalıştığı için benzer güzergahlarda sıfır egzoz emisyonuna sahip bulunuyor.

Araç, tek bir yakıt ikmaliyle gerçek sürüş koşullarında 400 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ayrıca titreşimsiz elektrik motoru sayesinde aracın geçtiği yerlerde topluma verilen rahatsızlık azaltılırken, sürüş konforu da önemli ölçüde artırılıyor.

Bu girişim, Toyota'nın 2040'a kadar lojistik operasyonlarında karbon nötr olma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda hidrojen ekonomisinin büyümesine de katkıda bulunmayı amaçlıyor.