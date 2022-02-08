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TPAO, Çaycuma'ya bölge müdürlüğü kuracak - Son Dakika

TPAO, Çaycuma'ya bölge müdürlüğü kuracak

08.02.2022 13:41
TPAO, Çaycuma'ya bölge müdürlüğü kuracak

Zonguldak açıklarındaki Karadeniz gazının keşfedilmesinin ardından sondaj çalışmaları sürdürülürken gazın karaya çıkartılması çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak açıklarındaki Karadeniz gazının keşfedilmesinin ardından sondaj çalışmaları sürdürülürken gazın karaya çıkartılması çalışmaları devam ediyor. Sondaj faaliyetlerini sürdüren TPAO'nun Çaycuma'da bölge müdürlüğü kuracağı böylelikle üst düzey yöneticilerin bölge halkıyla iç içe olacağı ifade edildi.

Çaycuma TSO yönetimini ziyaret eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ziyarette TPAO'nun bölgeye yapacağı yatırımlarla ilgili olarak Çaycuma merkezde bölge müdürlüğü açacağı ve böylelikle TPAO'nun beyaz yakalı çalışanlarının ve üst düzey yöneticilerinin bölge halkıyla iç içe olacağı ifade edildi.

Filyos'ta yurtları dahil olmak üzere Anadolu Teknik Meslek Lisesi'ne bir proje okul yapılacağı, Filyos kalesinin işletmesinin üstlenerek turizme bu alanın kazandırılacağı belirtildi. Filyos Endüstri Bölgesi ile ilgili olarak bölgede yapılacak tüm tesis ve yatırımların Türkiye'nin de dahil olduğu Paris anlaşması kapsamında yeşil enerji ve yeşil sanayi kavramları kapsamında faaliyet gösterecek şekilde faaliyete geçeceği ve aksinin mümkün olmadığı, dolayısıyla bölgedeki yatırımların çevreye zarar vereceği ile ilgili endişelerin yersiz olduğu ifade edildi.

Serbest Bölge ile ilgili olarak mevcut yapının yüksek teknolojik yatırımlar olması halinde değerlendirilmek üzere korunacağı belirtildi. Filyos Limanı ile ilgili olarak TPAO'nun liman işletme şirketi kurma çalışmaları olduğu, ilk beş yıl Filyos limanının yük trafiğine açılma ihtimalinin bulunmadığını, liman işletmesinin TPAO'na devredilmesi halinde yüzde 25'inin sivil kullanıma açılma şartının konulacağını, dünyanın en büyük sismik gemilerinden birinin daha doğalgaz ve petrol araması için mevcut filoya dahil edileceğini belirtildi. Türkiye'nin Ukrayna işbirliği ile Ukrayna'nın sahasında doğalgaz çıkarma çalışmalarının yakında başlayacağı, çıkacak doğalgazın da Filyos üzerinde dünyaya dağıtılacağı, dünyada kendi doğalgaz kaynaklarını arayan ve işleyen iki ülke olduğunu bunun biri İran diğeri ise Türkiye olduğunu ve Karadeniz gaz sahasında ilk etapta günlük 10 milyon metre küp doğalgaz üretimi olacağı aktarıldı.

Karadeniz Sahil Yolu kapsamında Zonguldak-Filyos arasında Gökçeler köyü çıkışlı bağlantı yolu ile Saltukova Bartın yoluna bağlanılacağı ve bu proje ile Saltukova ve Filyos Limanı arasındaki duble yolunda ihale edildikleri bilgisi aktarıldı. - ZONGULDAK

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Karadeniz, Zonguldak, Filyos, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TPAO, Çaycuma'ya bölge müdürlüğü kuracak - Son Dakika Ekonomi


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