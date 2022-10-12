TPAO, Karadeniz'in tabanına çelikten şehir kuruyor - Son Dakika
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TPAO, Karadeniz'in tabanına çelikten şehir kuruyor

12.10.2022 12:11

TPAO, Karadeniz'in tabanına çelikten şehir kuruyor Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, Zonguldak ve çevresini enerji üssü haline getirecek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına 'çelikten bir şehir' kuruyor.

TPAO, Karadeniz'in tabanına çelikten şehir kuruyor

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, Zonguldak ve çevresini enerji üssü haline getirecek

ZONGULDAK - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına 'çelikten bir şehir' kuruyor.

TPAO, Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için hem karada hem de denizde gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirerek, zeminde stabil bir yerleşke hazırlıyor. Denizde devam eden çalışmaların en önemli ayağını mudmat ekipmanlarının deniz tabanına kurulumu oluşturuyor. Mudmat ekipman, deniz tabanına yerleştirilen çeşitli ekipmanlar için destek görevi görecek. Bu operasyon, 'evin temelinin yerleştirilmesi' olarak değerlendiriliyor.

Ekipman kurulumunun tamamlanmasının ardından deniz tabanına ağırlık dağıtılacak ve daha stabil bir yerleşke kurulmuş olacak. Sağlam bir çelikten zeminin kurulmasına, önemli bir dönemecin tamamlanması olarak bakılıyor. Deniz tabanına kurulacak olan ekipmanların yerleştirilmesi ile eş zamanlı olarak, kara işleme tesisleriyle ilgili hazırlıklar da son sürat devam ediyor. İki adımın tamamlanması sonrasında üçüncü adım olarak bunların arasındaki boru hatları birleştirilecek.

İki adet ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işleminin tamamlanması neticesinde bu önemli operasyonda hazırlıklar sona yaklaşmış olacak. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, bulunduğu Zonguldak ili Filyos ve çevre bölgesini enerji üssü haline getirerek, bölge ekonomisini canlandırma ve kalkındırmada önemli bir rol oynayacak. Projenin ilk fazında günlük 10 milyon metreküp, ikinci fazında ise 40 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulması hedefleniyor.

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TPAO, Karadeniz'in tabanına çelikten şehir kuruyor TPAO, Karadeniz'in tabanına çelikten şehir kuruyor
Kaynak: İHA

Karadeniz, Zonguldak, Sakarya, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO, Karadeniz'in tabanına çelikten şehir kuruyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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