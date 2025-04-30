TPAO, Macaristan’da Hidrokarbon Arama Hakkı Elde Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile MOL Group arasında 2024'te imzalanan "Ortak Teklif Verme Anlaşması" kapsamında ihale sürecinin başarıyla sonuçlandığını belirterek, " Macaristan'ın Buzsak ve Tamasi kara bloklarında hidrokarbon arama hakkı elde etmiş olduk. 'İmtiyaz Anlaşması' ile sahadaki ortaklığımızı resmileştirdik." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Görüşmede petrol ve doğal gaz arama ile üretiminde işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğinin sonucu olarak 2024'te milli şirketimiz TPAO ile Macaristan'ın ulusal petrol şirketi MOL Group arasında imzaladığımız 'Ortak Teklif Verme Anlaşması' kapsamında katıldığımız ihale süreci başarıyla sonuçlandı. Bu sayede Macaristan'ın Buzsak ve Tamasi kara bloklarında hidrokarbon arama hakkı elde etmiş olduk. Bugün Budapeşte'de imza altına aldığımız 'İmtiyaz Anlaşması' ile sahadaki ortaklığımızı resmileştirdik. Atılan imzaların iki ülke için de yeni fırsatlara kapı aralamasını ve hayırlı olmasını diliyoruz."