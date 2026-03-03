TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Süreleri Uzatıldı - Son Dakika
TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Süreleri Uzatıldı

03.03.2026 08:30
TPAO'nun Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'taki petrol arama ruhsatlarının süreleri uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta bulunan 2 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır'da 30 bin 533 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 46 bin 17 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi de 4 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

