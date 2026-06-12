TPAO'ya Siverek'te 5 Yıllık Petrol Ruhsatı - Son Dakika
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TPAO'ya Siverek'te 5 Yıllık Petrol Ruhsatı

12.06.2026 08:42
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TPAO, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 10 bin hektarlık saha için 5 yıl süreli petrol ruhsatı aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki saha için 5 yıl süreli petrol işletme ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan 10 bin hektarlık kara sahası için yaptığı başvuru uygun bulunarak, ARİ/TPO/K/M42-a2-1 pafta numaralı saha için 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreli petrol işletme ruhsatı verilmesine karar verildi.

Kararda, ruhsatın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak verildiği, ilerleyen dönemde talep edilmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesi halinde kanunda öngörülen sürenin kalan kısmının da kullandırılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Siverek, Ekonomi, Enerji, Güncel, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO'ya Siverek'te 5 Yıllık Petrol Ruhsatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Ece Spor Fatma Ece Spor:
    5 sene daha bekleyelim bakalım ne olucak bu saha da yatırım yapıp yapılmayacak diye merak ettim şu anda coğrafyası güzel ama ileriki dönemde sorun çıkar diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Çiğdem Net Çiğdem Net:
    bu işler hep böyle işte verirler ruhsat sonra da bi şey olmaz. insanlar ders almıyor maalesef. geçmişte de böyle oldu yine olacak 0 0 Yanıtla
  • Seyfi Aytop Seyfi Aytop:
    yine milyonlar harcayıp bi şey çıkmazsa şaşırmam valla bunun da bi israfı vardır mutlaka 0 0 Yanıtla
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