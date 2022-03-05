TR82 bölgesi kadın istihdamında ikinci sırada - Son Dakika
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TR82 bölgesi kadın istihdamında ikinci sırada

05.03.2022 13:50
TR82 bölgesi kadın istihdamında ikinci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu, TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta kadın istihdamında kadınların oranın yüzde 34 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta kadın istihdamında kadınların oranın yüzde 34 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan çeşitli haber bültenleri ve veri tabanları kullanılarak hazırlanan "İstatistiklerle Kadın-2021" konusunda veriler paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre 2020 yılında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin yer aldığı TR82 İstatistiki Bölgesinde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı yüzde 47,2 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 60,9, kadınlarda ise yüzde 34,0 olarak gerçekleşti. TR82 bölgesi, 26 bölge içerisinde kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ikinci bölge oldu.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin yer aldığı TR82 bölgesinde istihdam edilen kadınların yüzde 50,5'i tarım sektöründe çalışırken yüzde 37,2'si hizmet sektöründe, yüzde 12,3'ü de sanayi sektöründe istihdam ediliyor. Ayrıca TR82 bölgesi tarımda kadın istihdamının en yüksek olduğu beşinci bölge oldu.

Kastamonu nüfusunun yüzde 50,4'ünü kadın nüfus oluşturdu

2021 yılında 375 bin 592 olan Kastamonu nüfusunun yüzde 49,6'sını erkek nüfus, yüzde 50,4'ünü ise 189 kadın nüfus oluşturdu. Kastamonu'da 2021 yılında toplam kadın nüfusunun yüzde 81,4'ü 18 ve daha yukarı yaşta iken kadınların yüzde 21,2'si 65 yaş ve üzerinde oldu.

Kastamonu'da 2020 yılında 6 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen kadınların oranı yüzde 7,9 oldu. 2021 yılında Kastamonu'da, ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,4 iken bu yaş erkeklerde 27,6 olarak hesaplandı.

2021 yılında Kastamonu'da yapılan konut satışlarının 3 bin 778 adedi erkeklere, 2 bin 146 adedi de kadınlara yapıldı. - KASTAMONU

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Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu, İstihdam, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TR82 bölgesi kadın istihdamında ikinci sırada - Son Dakika


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