Trabzon Büyükşehir Başkanı Genç, Su Ürünleri Enstitüsü'nü ziyaret edip övdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Büyükşehir Başkanı Genç, Su Ürünleri Enstitüsü'nü ziyaret edip övdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Büyükşehir Başkanı Genç, Su Ürünleri Enstitüsü\'nü ziyaret edip övdü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Genç, bilimsel desteğin önemine dikkat çekip Karadeniz somonunun yaklaşık 180 milyon dolar değerindeki kısmının sadece Trabzon'dan ihraç edildiğini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Merkezin deniz ekosisteminin korunması ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi açısından önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Genç, "Böyle önemli bir merkezin şehrimizde olmasını çok kıymetli buluyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Trabzon'da faaliyet gösteren Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Genç, merkezin Trabzon'da bulunmasının şehir ve bölge açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Su ürünleri sektörünün bilimsel çalışmalarla desteklenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Genç, "Bu merkezde deniz canlılarının korunması, geleceğe dair ekosistemin korunması ve üretimin yaygınlaştırılması adına çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Kalkan yetiştiriciliğiyle başlayan süreç, Karadeniz somonuyla ve diğer türlerle birlikte zengin bir kurumsallık ve disiplin içerisinde devam ediyor. Böyle önemli bir merkezin şehrimizde olmasını çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

Trabzon'un su ürünleri ihracatında önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapan Başkan Genç, sektörün bilimsel altyapıyla desteklenmesinin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Genç, "Şehrimizde son yıllarda artan deniz ürünleri ihracatının bilimsel desteğinin bu merkezden sağlanabiliyor olması ayrıca çok kıymetli. Bugün Karadeniz'de yetiştirilen somonun yaklaşık 180 milyon dolar değerindeki kısmının sadece Trabzon'dan ihraç edildiğini düşündüğümüzde, bu çalışmaların bilimle desteklenmesi son derece önemli. Başta Tarım ve Orman Bakanımıza, bütün kurumlarımıza, müdürümüze ve bu çalışmalara emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trabzon Büyükşehir BelediyesiAhmet Metin GençKaradenizTrabzonEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Adapazarı’nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı Adapazarı'nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı
İsrail’in kalbinde ürküten manzara İlcil’de bakın hangi anlama geliyor İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:38
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu Aleyna için sürpriz talep
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu! Aleyna için sürpriz talep
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 16:21:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Başkanı Genç, Su Ürünleri Enstitüsü'nü ziyaret edip övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei