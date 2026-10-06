Trabzon Büyükşehir Başkanı Genç, Su Ürünleri Enstitüsü\'nü ziyaret edip övdü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Merkezin deniz ekosisteminin korunması ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi açısından önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Genç, "Böyle önemli bir merkezin şehrimizde olmasını çok kıymetli buluyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Trabzon'da faaliyet gösteren Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Genç, merkezin Trabzon'da bulunmasının şehir ve bölge açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Su ürünleri sektörünün bilimsel çalışmalarla desteklenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Genç, "Bu merkezde deniz canlılarının korunması, geleceğe dair ekosistemin korunması ve üretimin yaygınlaştırılması adına çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Kalkan yetiştiriciliğiyle başlayan süreç, Karadeniz somonuyla ve diğer türlerle birlikte zengin bir kurumsallık ve disiplin içerisinde devam ediyor. Böyle önemli bir merkezin şehrimizde olmasını çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

Trabzon'un su ürünleri ihracatında önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapan Başkan Genç, sektörün bilimsel altyapıyla desteklenmesinin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Genç, "Şehrimizde son yıllarda artan deniz ürünleri ihracatının bilimsel desteğinin bu merkezden sağlanabiliyor olması ayrıca çok kıymetli. Bugün Karadeniz'de yetiştirilen somonun yaklaşık 180 milyon dolar değerindeki kısmının sadece Trabzon'dan ihraç edildiğini düşündüğümüzde, bu çalışmaların bilimle desteklenmesi son derece önemli. Başta Tarım ve Orman Bakanımıza, bütün kurumlarımıza, müdürümüze ve bu çalışmalara emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.