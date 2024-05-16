Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yenilenebilir enerjide yeni projeler hayata geçirecek

Ekonomi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanlığı döneminde Geçit Mahallesi'nde (Mağmat) hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nden sonra yenilenebilir enerjide yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Mart ayından itibaren şuana kadar toplam 770 bin 476 megawatt elektrik üreten ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bir belediye tarafından yapılan en büyük GES Santrali olma özelliği taşıyan GES'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Geçit Mahallesi'nde tahsis edilen 45 dönümlük alanın 35 dönümünde tamamı yerli üretim olan 5 bin 688 panel kullanıldı. GES'in faaliyete geçmesi ile birlikte Ortahisar Belediyesi kendi elektriğini üreten bir belediye haline geldi. Panel montajı 2023 yılının Aralık ayında tamamlan proje, geçtiğimiz Mart ayında üretime başladı. Projeyle yılda 4 milyon 250 bin kilowatt saat enerji üretilmesi ve 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti etmesi hedefleniyor. GES'te Nisan ayında 327 bin 268 kilowatt üretim öngörülürken; 335 bin 858 kilowatt üretim gerçekleşti. Projenin tamamlanmasının ardından Ortahisar Belediyesi Trabzon'da Tonya Belediyesi'nden sonra GES santralini hayata geçiren ikinci yerel yönetim oldu.

İlklerde onun imzası var

Ortahisar Belediye Başkanlığı döneminde dünyada ilk kez tünel içerisinde oluşturulan akvaryum projesine, Karadeniz'in ilk digital kütüphanesi ile ilk basın müzesi gibi nice ilke imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye başkanlığında hayata geçirdiği GES projesi ile bölgede yerel yönetimlere örnek olurken, yine GES alanında bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı GES'in bölgeye örnek teşkil eden bir yatırım olduğunu hatırlattı. Belediyelerin bütün enerji ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra fazlasını satabildiğini ve bu durumun belediyeler için önemli bir gelir kaynağı olacağını vurgulayan Genç, şimdiki hedefinin bir örneğinin Türkiye'de Keban Barajı üzerinde olan yüzer GES sistemini Trabzon'un içme suyunu karşıladıkları Atasu Barajı üzerinde kurmak olduğunu söyledi.

Genç, bu proje ile hem içme suyunun karşılandığı barajda yazın sıcaklarla birlikte yaşanacak buharlaşmanın önüne geçmek hem de yörede GES kurulumunda yaşadıkları arazi sorununu göl üzerinde kuracakları yüzer GES sistemi ile aşmak olduğunu belirterek "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışmaya başladık. Şu anda TİSKİ'nin enerji ihtiyacını karşılamak için boru içi türbinle, Büyükşehir Belediyemizin enerji ihtiyacı için de Atasu Baraj Gölü üzerinde, Trabzon ili sınırları içerisinde ve uygun diğer illerde Güneş Enerjisi ile üretim konusunu yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yüzer GES dediğimiz güneş enerji sistemleri, karasal alandan tasarruf sağlayarak arazi veya çatı sistemleri yerine bir alternatif olarak görülmektedir. Hem suyun doğal soğuma etkisinden dolayı yüzer güneş enerjisi sistemi daha verimli çalışmakta, hem de barajdaki suyun buharlaşmasını azaltma yönünde katkı sağlamaktadır. Bunun yanında yine Trabzon ölçeğinde yenilenebilir enerji konusunda hem Rüzgar Enerji Santralleri hem de deniz yüzeyinden enerji elde etme konularını Ar-Ge kapsamında ilgili kurum ve yetkin kişilerle birlikte değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON