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Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi

13.11.2021 14:25
Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi

Trabzon'da bugün 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi.

Trabzon'da bugün 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Türkiye Aşçılar Birliği Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz ve davetliler ile sektör temsilcileri katıldı.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfağı olduğunu hatırlattı. Boztepe, "Ancak Türkiye dünya sıralamasında 44. sırada görünüyor. Daha üst sıralara çıkması için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürmemiz gerek. Bu anlamda Trabzon'da yapılan gastronomi çalıştayı da önemli. Trabzon neden İspanya'daki San Sebastian gibi olmasın" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, çalıştayda yaptığı konuşmada, "Birkaç ay önce Trabzon'da turizmin tek elden yönetilmesine katkı yapılmak üzere kurduğumuz Trabzon Turizm Konseyi'nin çok önemli bir organizasyonu vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dünyada hakikaten gastronomi çok büyük bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve Türkiye henüz bu ekonomiden hak ettiği payı almanın çok uzağında. Bir taraftan ulusal düzeyde çok ciddi çalışmalar yapılıyor ama diğer taraftan da yerel ve bölgesel düzeyde de bu çalışmalara katkılar yapacak adımların atılması gerekiyor. İşte biz bugün Trabzon'dan esasında ulusal ve küresel mücadeleye bir katkı yapmak üzere buradan seslenmek istiyoruz. ve Trabzon'un bu bakımdan güçlü yönlerinin öne çıkarılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Trabzon bölgenin lideri"

Meseleye sadece Trabzon olarak bakmamak gerektiğini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bu belki de bir Doğu Karadeniz mutfağı, Doğu Karadeniz gastronomisi olarak da ele alınması gereken bir konu. Trabzon biliyorsunuz kadimden beri bu bölgenin merkezi olan bir şehir. Bölgesel lideri olan bir şehir. Dolayısıyla bu yönüyle de gastronomiye de bu manada liderlik yapabilecek bölgesel perspektifle bu konunun biraz daha Doğu Karadeniz eksenli büyümesine, gelişmesine bence hizmet edecek bir anlayışa ihtiyacımız var. İnşallah Türkiye'nin gastronomi anlamında lider olabileceğini değerli başkanımız ifade etti. Evet buna ben de katılıyorum. Biz de Trabzon'un ve Doğu Karadeniz'in bu noktada Türkiye'nin liderliğine önemli bir katkı yapabileceğine inanıyoruz. Trabzon'da çok üzerinde konuşulmuş, tartışılmış, bilimsel anlamda çalışmaları yapılmış elimizde çok yoğun verileri olan bir konu değil. Daha yeni yeni başlıyoruz. Çok ileri giden şehirlerimiz var, Doğu ve Güney Doğu mutfağı gibi. Dolayısıyla Türkiye'de gittikçe öne çıkan, önemi daha iyi anlaşılmaya başlanan bir sektör. Bu manada biz de bugün Trabzon'da bir başlangıç yapıyoruz. Geçmişte tabii ki bazı yapılan çalışmalar var onlara hiç yok diyemem ama daha ciddi daha sistematik daha stratejik alanda ele aldığımız yaklaşım olarak söylüyorum ve Turizm Konseyi'nin bu manada çok doğru bir adres olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Coğrafi işaretli ürünlerin sayılarını artırmalıyız"

Trabzon'un birçok medeniyete ev sahipliği, birçok kültüre başkentlik yapmış bir şehir olduğunu da ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Dolayısıyla mutfağımızda kadimden gelen çeşitli medeniyetlerimizle yaşıyoruz. Bu bakımdan zengin bir mutfağımız var. Sadece küçük bir bölümü ticarileşmiş. Trabzon'da tabii coğrafi işaret almış yerel ürünlerimiz var. Bunların içerisinde gıda da önemli bir yer tutuyor. 'Akçaabat Köftesi, Hamsiköy Sütlacı, Vakfıkebir Ekmeği, Tonya Tereyağı' bunlardan bazıları. Tabi 'Yomra Elması' ve 'Sürmene Pidesi' de takip ediyor. Dolayısıyla toplam 7-8 coğrafi işareti olan ürünümüz var. Biz hem bu sayıları artırmalıyız hem de var olan bu coğrafi işaretli ürünlerimizde kaliteyi mutlaka muhafaza edebilmemiz çok çok önemli. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'umuzun bu kadim mutfak kültürüne daha fazla hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu noktada yapılan organizasyonlara elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetleri kendi tesislerimizde sunmaya çalışıyoruz. Kendi tesislerimizde özel sektöre rakip olmadan hizmete devam edeceğiz. Önemli turizm destinasyonlarında çok da ticari kaygı taşımadan yöresel yemeklerimizin sunumlarını yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Vali Ustaoğlu: "Turizmde hak ettiğimiz yere gelmek için çalışıyoruz"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, "Uzun bir çalışmadan sonra Trabzon Turizm Konseyimizi oluşturduk. Uzun bir çalışmanın ürünü olan Trabzon'da turizmin tek elden yönetilmesi, doğa güzellikleri, destinasyonları, sağlık turizmi gibi birçok işlemi barındıran çalışmalarla arzumuz ülkemiz turizminde ve dünya turizminde hak ettiği yerde olması için gayretli olacağız. Kültürler ve medeniyetler kolay oluşmuyor. Ama barınma ama yeme ihtiyacı olsun, ayakta kalmak için tarımsal aletleri üretmesi, sağlıkla ilgili yaptığı işlemlerle birlikte kültürler böyle oluşuyor. Barınma ihtiyacından kaynaklanan bir takım binalar tarihi eserler. Ayakta kalabilmek için yaptığı tarım, avcılıkla ilgili yaptığı aletler. Tüm bunların hepsinin ön önemli parçalarından birisi yeme ihtiyacıdır. Bu noktada artık bu yıllar geçiyor, binlerce yıldan geldiğimizde bu bir sektöre dönüşüyor. Gastronomi veya farklı bir isim diyorsunuz. Ülkemizde her bir karış toprağı bir medeniyet fışkıran Anadolu coğrafyasında yemek kültürü dünyaya kazandırmamız gerekiyor. Dünyada çok gerideyiz. Anadolu coğrafyası gibi kadim geçmişi olan bir yerde yaşıyoruz" dedi.

Çalıştayının açılış töreninin ardından "Trabzon'da Gastronomi Çalışmaları, Gastronomide Yerel Mutfağın Sürdürülebilirliği ve Yerel Markalar, Türkiye'de ve Dünyada Gastronomi Şehirleri ve Örnek Uygulamaları, Gastronomide Coğrafi İşaretlerin Önemi" başlıklı 4 oturumda uzmanlar ile sektör temsilcileri bilgilerini ve tecrübelerini paylaştı. - TRABZON

Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi
Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi
Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi

Doğu Karadeniz, Gastronomi, Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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