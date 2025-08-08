Trabzon'da Coğrafi İşaretli Foşa Fındığının Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trabzon'da Coğrafi İşaretli Foşa Fındığının Hasadı Başladı

Trabzon\'da Coğrafi İşaretli Foşa Fındığının Hasadı Başladı
08.08.2025 12:25  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Arsin ilçesinde coğrafi işaret tescilli foşa fındığının hasadı bir törenle başladı. Törende, fındığın yaygınlaştırılması ve dayanıklı fidan yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetişen coğrafi işaret tescilli foşa fındığının hasadına başlandı.

Trabzon'un coğrafi işaretli fındığı olan Arşin Foşa fındığının hasadı bu yıl da törenle başladı. Arsin ilçesinde yapılan hasat törenine AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Araklı Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Hasat töreninin açılışında konuşan Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, Arsin foşa fındığının yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Bundan yaklaşık 30 yıl önce Arsin ilçesinde en çok Foşa fındığı yetiştirilmekteydi. Ancak zaman içerisinde Foşa fındığı yaşlandığından ve verim düştüğünden dolayı ilçemizde başka çeşitlere yönelme olmuştur. Özellikle Arsin foşa fındığının fidan yetiştirilmesine karar verilerek daha dayanıklı hale getirilmelidir. Alanların arttırılması için çalıma yapılmalıdır. Coğrafi işareti alınmış Arsin foşa fındığından daha dayanıklı ağaçlar üzerinde aşı yapılarak üretim yapılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ise, kentte arazinin yüzde 60'ına yakınında fındık bulunduğunu kaydederek, "15. yüzyıldan itibaren Osmanlı kayıtlarında ve adli sistemdeki kadı kayıtlarında Arsin foşa fındığı olarak geçmektedir yani bunun şüphesi yok. Hem tarihi kayıtlar hem de çeşidin fenololojik morfolojik ve kimyasal özellikleri bakımından nevi şahsına münhasır bir çeşidi olduğunun üstünü çizmemiz gerekir. Coğrafi işaret alınan sadece bir belge değildir. Geçmişten gelen bir emanetin tapusudur. Foşa fındığı da yaşatmak bizlerin elinde ve bunu da gelecek nesillere kadar inşallah aktaracağız. İlimizde fındık toplam arazimiz yüzde 60'ına yakın bir kısmını teşkil etmekte ve birinci kalem ürünümüz olarak ilimizi temsil etmektedir" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı da yaptığı konuşmada, Arsin foşa fındığının için sırada AB tescili olduğunu kaydederek, "Fındığın sadece tarımsal bir ürün olarak değerinin yanında aslında manevi olarak da bizim için geçmişlerimizden, dedelerimizden gelen ve gelecek nesillere bırakmamız gereken bir ürün. Toprakta yetişen altın değerinde bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bölgemizin dik yamaçlarında yetişiyor ve hem ekonomik değeri olarak hem de manevi olarak ben çok değerli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Dünyada lider olduğumuz bir ürün. Foşa fındığının çok güzel tescili var. Bundan sonra beklentimiz AB tescili alması. Bizde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Şuan ülke olarak 38 ürünümüz AB tescili almış durumda. 39. ürün olarak da foşa fındığının alması tescili alması marka değerinin artması anlamında çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

trabzon, Arsin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Coğrafi İşaretli Foşa Fındığının Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti

12:17
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:41
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
15:37
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş
ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
15:33
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
15:33
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 12:33:12. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Coğrafi İşaretli Foşa Fındığının Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.