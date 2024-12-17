Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi İçin İncelemeler Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi İçin İncelemeler Başladı

Trabzon\'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi İçin İncelemeler Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin uygulanacağı güzergahı inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin hayata geçirilmesi için sürecin hızlandırılacağını belirterek, ilk etapta şehrin trafik yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti. Genç, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için destek veren yetkililere teşekkür etti.

17.12.2024 17:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Trabzon'da "Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi"nin uygulanması planlanan güzergahta incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eyigün, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, güzergah etüdü ve projeyi üstlenen Yüksel Proje AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akın, toplantıda bir araya geldi.

Genç, seçim öncesi söz verdikleri projenin uygulama aşamasına geçilmesi dolayısıyla mutlu olduğunu belirtti.

Bu tür projelerin prosedürleri ve hazırlık süreçlerinin zaman aldığına işaret eden Genç, "Hedefimiz bu süreçleri hızlı bir şekilde tamamlayarak seneye bu zamanlar kazma vuracak aşamaya gelmektir. İlk olarak birinci etabımızı en kısa sürede hayata geçirip şehrimizin trafik yükünü ciddi ölçüde hafifletmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projelerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, milletvekillerine, Genel Müdür Eyigün'e ve emeği geçen herkese teşekkür eden Genç, şunları kaydetti:

"Bu önemli projenin mimarlarından Yüksel Proje AŞ'nin tecrübesine ve çalışkanlığına güveniyoruz. Projemizi hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız ve bu dönemde önemli bir kısmını tamamlayacağız. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 'Bismillah' diyerek bu yola çıkıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi İçin İncelemeler Başladı - Son Dakika

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