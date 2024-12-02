Trabzon'da Hamsi Tuzlama Dönemi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Hamsi Tuzlama Dönemi Başladı

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Balıkçılar, bol avlanan hamsinin tuzlanabileceğini ve fiyatının 100 TL olduğunu duyurdu.

02.12.2024 13:24
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Trabzonlu balıkçılardan hamsi için "Tuzlama" önerisi

TRABZON - Tezgahlarda palamudun yerini hamsiye bırakmasının ardından balıkçı esnafı bol olarak avlanan hamside tuzlama döneminin başladığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde hava muhalefeti dolayısıyla az avlanan hamsi bu hafta başında havaların düzelmesi ile birlikte yeniden bolca tezgahları süsledi. Trabzon Balık Hali'nde hamsinin kilosu 100 TL'den satılırken, hamsinin yokluğunda tezgahların lideri olan palamudun yavaş yavaş azaldığı görüldü.

Hamsinin bol olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, "Vatandaş bu sene bol hamsi yiyecek. Fiyatlar da çok iyi hamsi ve istavrit 100 TL. Şu an vatandaşın yiyeceği en uygun gıda maddesi balık. Vatandaş da rağbet gösteriyor. Vatandaş artık hamsisini tuzlayabilir. Çünkü avı hem bol hem de hamsi yağlanmaya başladı" dedi.

Aydın, vatandaşın tuzlayacağı kadar hamsiyi alıp temizleyip iyice yıkadıktan sonra 1 sıra hamsi bir sıra da kalın tuz ile kavanozlara ve bidonların içine bastırabileceğini söyledi. Aydın, bu şekilde hamsinin bir yıl boyunca bozulmadan kalacağını, yenileceği zaman da hamsinin suda bekletilerek tuzunun çıkartılmasının ardından çeşitli şekillerde tüketilebileceğini sözlerine ekledi.

Hamsinin tezgahlarda palamudun yerini almaya başladığını dile getiren Ahmet Çoğalmış ise "Hamsi fiyatı 125-150 TL civarında gidiyor ama bugün hafta başı olduğu için fiyatını 100 TL olarak belirledik. Şu an hamsi sezonu, hamsi palamudu unutturacak. Palamudun da sezonu bitti. Balıkçılarda şöyle bir durum var hamsi sezonu başlayınca palamut ağı kalkar hamsi ağı kullanılır. Diğer balıklar da bugün hafta başı olduğu için istavrit 75 TL, mezgit 100 TL, palamut 150 TL, levrek, çupra ve somon yetiştirme balıkları olduğu için bunların fiyatında bir değişme olmuyor" diye konuştu.

Trabzon\'da Hamsi Tuzlama Dönemi Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Hamsi Tuzlama Dönemi Başladı - Son Dakika

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