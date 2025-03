Trabzon'da Kayıt Dışı Turizm Tehlikesi Artıyor

Ekonomi

Trabzon'da turizmde 'kayıt dışı' tehlike

Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu:

"Trabzon'da yaklaşık 31 bine yakın kayıtlı yatak sayısı var; Yaklaşık 90 bine yakın da kayıtsız konaklama yatağı var"

TRABZON - Trabzon'da her yıl artan yabancı turist sayısı turizmde beraberinde 'kayıtsız' tesisleşmeyi de beraberinde getirdi. Kentte yaklaşık 31 bin kayıtlı yatak kapasitesi bulunurken, yaklaşık 90 bine yakın ise kayıtsız yatak kapasitesi tespit edildi.

Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu, kayıt dışı turistik tesislerin büyük tehlike oluşturduğunu belirterek "Nitelikle ev diye konaklama belgesi alan evler var. 100 daireli bir sitenin 25 dairesini müracaat edip siz turizm yapabiliyorsunuz. Şimdi yangın mevzuatına o daireyi mi tutalım binayı mı tutalım. Böyle çok büyük tehlikeler var" dedi.

Ortadoğu ve Körfez bölgelerinden her yıl Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gelen turist sayısında artış yaşanıyor. 2024 yılının ilk 11 ayında Trabzon 700 bin 480'i yabancı olmak üzere 1 milyon 296 bin 640 turist ağırladı. Kentteki turist sayısında her yıl yaşanan artış tehlikeyi de beraberinde getirdi. Türkiye'ye gelen Arap turistlerin uğrak yerlerinden birisi haline gelen Trabzon'da turizm işletme tesislerinde artış yaşandı. Kentte yaklaşık 31 bin kayıtlı yatak kapasitesi bulunurken, yaklaşık 90 bine yakın ise kayıtsız yatak kapasitesi tespit edildi. 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu'daki Grand Kartal Otel yangının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da itfaiye ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

Resmi kayıtlı işletmelerde denetimlerini sürdüren itfaiye ekipleri kayıtsız olan işletmelerde ise denetim yapamazken, Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu, "Şuandaki otellerde tabi eksiklikler var. Çünkü mevzuat çok derin ve değişken oluyor. Şuan resmi kayıtlı oteller eksikliklerini yüzde 90'a kadar tamamlamış durumda yüzde 10 eksiklerimiz var. 2024 yılının Ocak ayından itibaren çıkan turizm kanununa göre dilekçelerimizi tüm belediyelere ve Valiliği verdik. Trabzon'da yaklaşık 31 bine yakın kayıtlı yatak sayısı var. Yaklaşık 90 bine yakın da kayıtsız konaklama yatağı var. Bunların kapatıldığını söylüyorlar. Bazı belediyelere dilekçe verdik. Kapatılan otellerin hangileri olduğunu dair bir bilgi gelmedi. Kapatılan otellerin yangın uygunsuzluğundan dolayı mı kapandı yoksa çıkan kanundan dolayı mı kapandığını bilmiyoruz" diye konuştu.

"Turist sayısı arttıkça doluluk oranı azalıyor"

Trabzon'un en büyük fabrikasının turizm olduğunu kaydeden Aksu, "Trabzon'a turist gelmiyor diye bir şey yok. Geçen sene 640 bin civarında turist gelmiş bu sene açıklanan veride ise 750 bin turist gelmiş. Çok enteresan bir eğri var. Turist geldikçe doluluk oranının artmasa gerekirken enteresan bir şekilde turist sayısı arttıkça doluluk oranı azalıyor. Bir araştırma yaptık. Son 5 yılda gelen turist sayısının artış oranı ile verilen vergi arasında büyük bir farklılık çıktı. Aşağıya gitmeye başladı. Biz 1 milyon turisti 30 bin yatakla 3-4 ay konaklatabiliriz. Ama turizm bir ay olmamalı. Şehrimizde 3-4 ay turizm olsun istedik. Bu şehrin en büyük fabrikası turizmdir. Turizm çökerse maalesef şehrimiz çökecektir. Nitelikli ve nicelikli turistin şehrimize gelmesini istiyoruz. Turizm yüzünden şehrimizin, halkımızın yorulmamasını istiyoruz. Yaz aylarında Trabzon'dan uzak duralım çekip gidelim demelerini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim verdiğimiz belgelerle kapatıldığını düşündüğümüz ama kapatılmayan oteller var, çok büyük tehlike"

Bungalovların mantar gibi her yerde olduğunu belirten Aksu, "Trabzon Oteller Birliği olarak bir sene önceki toplantımızda biz yangın olayını konuşmuştuk. Allah göstermesin denetlenmeyen ve bilinmeyen bir yerde yangın esnasında bir can kaybına vicdanen ve hukuken kimse cevap veremeyecektir dedim. Böyle bir tehlike var. Bizim verdiğimiz belgelerle kapatıldığını düşündüğümüz ama kapatılmayan oteller var. Çok büyük tehlike. Nitelikle ev diye konaklama belgesi alan evler var. 100 daireli bir sitenin 25 dairesini müracaat edip siz turizm yapabiliyorsunuz. Şimdi yangın mevzuatına o daireyi mi tutalım binayı mı tutalım. Böyle çok büyük tehlikeler var. Kanunlar yeniden gözden geçirilsin. Bungalovlarla ilgili de Bakanlığın bir çalışması var. Bildiğimize göre en az 5 bungalov olan yere belge verilecekmiş. Artık her yerde mantar gibi varlar. Hatta Rize'de daha çok olmaya başladı. 10 binleri geçtiğini düşünüyorum. Bu olaylardan sonra buna daha çok önem vereceklerini inanıyorum" ifadelerini kullandı.