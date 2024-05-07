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Ekonomi

Trabzon'da Turizm Toplantısı Düzenlendi

Trabzon\'da Turizm Toplantısı Düzenlendi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen turizm toplantısında sektörün talepleri ve çözüm önerileri görüşüldü.

07.05.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen turizm toplantısında sezon öncesinde sektörün talepleri ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehirdeki turizm sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıya katıldı. Sektörde yaşanan sorunlar, talepler ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Genç, en önemli konunun farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Turizmin her açıdan geliştirilmesi için hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini ifade eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Önemli olan şehrimize faydalı olabilmek. Turizm hareketliliğini artırabilmek ve ilimize gelen misafirlere en iyi şekilde hizmet sunabilmektir. Bizler turizm konusundaki eksikleri, sıkıntıları nasıl ortadan kaldırabiliriz kısmını hep birlikte tartışıp, değerlendirerek bir karara bağlayacağız. Turizm sezonu öncesi tüm belediye başkanları, ilçelerindeki eksikleri belirleyip turizm planı çıkarmalı ve mesire alanları oluşturmalı. Kayıt dışı işletmeler, fiyat tarifeleri gibi konularda üzerinde hassasiyetle durulmalı. Trabzon'un turizm konusunda yakalamış olduğu ivmeyi daha yukarılara taşıma adına kararlı bir şeklide çalışmalar yapılmaya devam edilmeli" dedi.

Toplantıda yaptığı konuşmada farkındalığa dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise "En önemli konumuz farkındalık oluşturmak. Bu konuda hepimiz sorumluyuz. Tüm bileşenler olarak elimizi taşın altına koymamız gerek. Şehrimizdeki destinasyonları yerinde görmemiz lazım. Tam bir seferberlik halinde olmamız gerekiyor. Turizmi 12 aya yaymamız konusunda hep beraber hareket etmeliyiz. Kayak merkezi konusunu ciddi şekilde ele almalıyız. Bu konuda adım atmalıyız. Bunların yanı sıra önümüzdeki turizm sezonunda şehirde dil bilen turizm zabıtası faaliyette bulunacak. Bu da şehrimize gelen turistler için büyük kolaylık sağlayacak. Bir turizm master planı yapılması lazım. Bu önemli sektör için profesyonel hazırlık gerçekleştirilmeli. Bu şehrin çok çeşitlilik arz eden finans ve tabiat yönünden değerleri var. Büyükşehir olarak kolaylaştırıcı olacağız. Otoriteler olarak gerekirse düzenleyici, yaptırımı sert tedbirler almamız gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıda yer alan sektör temsilcileri, yerel yönetimlerden taleplerini dile getirdi. Toplantıların daha sık yapılması ve konuşulan konuların yapılmasıyla ilgili süreçlerin takip edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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