Trabzon'da Yeni Gemi İnşası Başladı

24.05.2026 09:38
Sürmene'deki Çamburnu Tersanesi, 141 metre uzunluğunda gemi inşasına devam ediyor.

Her türlü gemi inşası kapasitesine sahip olan Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki Çamburnu Tersanesi, aynı zamanda yurt dışından bakım ve tamir için gelen metrelerce uzunluğundaki gemilere de hizmet veriyor.

Tersanede 141 metre uzunluğunda ve 10 bin 700 ton kapasiteli kuru yük gemisinin inşası sürerken, söz konusu geminin tersanenin ilk büyük projelerinden biri olduğunu belirtildi.

Yeni gemi inşasının yanı sıra bakım ve onarım hizmetleri de sunan tersane, özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerden gelen gemilere bakım desteği sağlıyor. Yetkililer, tersanede her türlü tamir işinin gerçekleştirildiğini ve kapasitenin her geçen gün artırıldığını vurguladı.

İnşası devam eden kuru yük gemisinin model ve dizayn açısından farklı özelliklere sahip olduğu belirtilirken, geminin düz tabanlı tasarımı sayesinde hem nehirlerde hem de farklı su yollarında kullanım kolaylığı sunduğu ifade edildi.

Trabzon Tersanesi İdari Koordinatörü Seyfettin Çakır, her türlü gemi siparişine açık olduklarını belirerek tersanenin Tuzla ve Yalova'daki tersanelerle benzer seviyeye ulaştığını, önümüzdeki yıllarda ise faaliyet alanını daha da genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çakır, ayrıca tersanenin farklı türde gemilerin inşasını gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtti.

"İlk projemizi gerçekleştiriyoruz"

İlk gemi projelerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Çakır, "141 metre uzunluğunda, 10 bin 700 tonluk kuru yük gemisini imal ediyoruz. Bu, ilk projemiz. İkinci projemiz ise 175 metrelik havuzumuzdur. Hem havuz hem de kuru yük gemisi, ilk projelerimiz arasında yer alıyor. Aynı zamanda yeni gemi inşasının yanı sıra tamir işleri de yapıyoruz. Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerden gemiler bakım için tersanemize geliyor. İnşa ettiğimiz gemi, model ve dizayn açısından farklı özelliklere sahip. Altı düz şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede hem nehirlerde hem de farklı bölgelerde çalışma kolaylığı sağlıyor. Gemiyi ortalama bir yıl içerisinde inşa ediyoruz. Tersanemizde her türlü siparişi karşılamaya açığız. Tersanemiz, şu anda gerek Tuzla'daki gerekse Yalova'daki tersanelerin seviyesine ulaşmış durumdadır. Önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimizi daha da artıracağız. Her türlü gemiyi inşa edebilecek kapasiteye sahibiz "dedi.

Yabancı bayraklı gemiler geliyor

Tersaneye bakım için yabancı bayraklı gemiler geldiğini belirten Trabzon tersanesi Genel Müdür Yardımcısı İlyas Murtezaoğlu,"185 metre boyundaki dökme yük gemisi, dümeninde ve karinasında meydana gelen hasar nedeniyle tersanemize geldi. Gemideki işlemler bu günlerde tamamlanacak ve seyrine devam edecek. Her türlü yabancı bayraklı gemi tersanemize geliyor. Yeni inşa ettiğimiz gemi ise nehir ve deniz tipi olup, 142 metre boyundadır. Tersanemizde 150-180 metre boya kadar her türlü gemiyi inşa edebiliyoruz. Ayrıca bir geminin ihtiyaç duyduğu her türlü tamir ve bakım işlemini gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
