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Trabzon'dan 59 Ülkeye Fındık İhracatı - Son Dakika
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Trabzon'dan 59 Ülkeye Fındık İhracatı

Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından 2023'te 59 ülkeye fındık satıldı. Türkiye'den 2023'te 284 bin 141 ton fındık ihraç edildi ve karşılığında 1 milyar 866 milyon 735 bin 417 dolar döviz girdisi sağlandı. Trabzon'dan yapılan ihracatın yüzde 29'u oluşturarak 531 milyon 17 bin 330 dolarlık bir gelir elde edildi. İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya en çok ihracat yapılan ülkeler oldu. Fındık ihracatında geçen yıl Avrupa ülkeleri ve diğer küresel pazarlardaki yüksek enflasyon nedeniyle düşüş yaşandı. Ancak bu yıl için Avrupa piyasalarında kısmi toparlanma öngörülüyor. Fındık üretiminde ise Türkiye dünyanın en verimsiz üretimini yapmaktadır. Bu nedenle destekleme politikalarının üreticiyi teşvik etmesi gerekmektedir.

Trabzon\'dan 59 Ülkeye Fındık İhracatı
03.01.2024 - 11:32,
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Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından 2023'te 59 ülkeye fındık satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den 2023'te 284 bin 141 ton fındık ihraç edildiğini, karşılığında 1 milyar 866 milyon 735 bin 417 dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Aslantürk, ihracatın 531 milyon 17 bin 330 dolarla yüzde 29'luk kısmının Trabzon'dan yapıldığına işaret ederek, "2023 yılında Trabzon'dan ihraç edilen fındık miktarında önceki yıla göre yüzde 22, ihracat tutarında ise yüzde 4 oranında düşüş yaşandı. Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya oldu." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Avrupa ülkeleri ve diğer küresel pazarlardaki yüksek enflasyon nedeniyle siparişlerde büyük oranda düşüş olduğunu, bu durumun fındık ihracatına da yansıdığını belirten Arslantürk, bu yıl için ise Avrupa piyasalarında kısmi toparlanma öngördüklerini vurguladı.

Arslantürk, Türkiye'de 750 bin hektarda fındık yetiştirilmesine rağmen üretim miktarının 700 bin tonun altında olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye ortalaması dekar başına 85 kilogram. Trabzon'da ise dekar başında 50 kilogramı bile bulamıyoruz. 85 kilogram verimle dünyanın en verimsiz üretimini yapan ülke konumundayız. Verim bu kadar düşükken üreticinin bu üretim miktarları ve desteklerle bu işi sürdürmesi mümkün değil. Bahçe yenileme çalışmalarına ağırlık verilirse verimi 4-5 kata kadar çıkarmak mümkün. Bu nedenle ülkemizde destekleme politikalarının, üreticiyi daha kaliteli ve birim başına verimi artıracak üretime teşvik etmesi gerekiyor."

Türkiye'nin en fazla net döviz girdisi sağlayan tarım ürününün fındık olduğuna işaret eden Arslantürk, "Fındık ihracatında uluslararası piyasalardaki üstünlüğümüzün korunabilmesi için tüm tarım ürünleri açısından küresel bir tehdit olan iklim değişikliğinden kaynaklanacak olumsuzluklara yönelik şimdiden önlem alınması çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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