Trabzon Havalimanı 6 saat boyunca uçuşlara kapatıldı

Trabzon Havalimanı başlayan pist onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün 6 saat boyunca uçuşlara kapatıldı.

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan ve 2020 yılında asfaltlanarak yenilenen Trabzon Havalimanı pisti 3 yılda 5. kez bakıma alındı. Geçtiğimiz aylarda asfalt kaplamasının iki noktasında oluşan kopma ve bozulmanın geçici onarımının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici inşaat firması, hasarlı kısımların kalıcı yenilenmesi için çalışma hazırladı. Uçak şirketleri ile yapılan toplantının ardından Trabzon Havalimanı'nın 15 Aralık Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında uçuş trafiğine kapatılmasına karar verildi. Bozulan kısımların onarılması için saat 10.00 itibariyle başlayan çalışmalarda havalimanı için tekniğine uygun asfalt üretilirken, havalimanında bakım ve onarımın ardından hava trafiği saat 16.00 itibariyle tekrar uçuşlara açılacak. - TRABZON