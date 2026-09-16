Trabzon Havalimanı\'nda uçak trafiği yüzde 1 arttı, dış hat yolcu sayısı azaldı

Trabzon Havalimanı'nda 2026 yılı Ağustos sonu itibarıyla uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 18 bin 653'e yükseldi. Aynı dönemde toplam yolcu trafiği 2 milyon 701 bin 210 olarak gerçekleşirken, geçen yıla göre kayda değer bir değişim yaşanmadı. Dış hat yolcu trafiğinde ise yüzde 1 düşüş görüldü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Trabzon Havalimanı'nda 2025 yılı Ağustos sonu itibarıyla 18 bin 481 olan toplam uçak trafiği, 2026 yılının aynı döneminde 18 bin 653'e yükseldi. 2025 yılı Haziran sonu itibarıyla 11 bin 83 olan toplam uçak trafiği ise, 2026 yılında 11 bin 185'e çıktı. Temmuz sonu itibarıyla 14 bin 683 olan uçak trafiği de 14 bin 826'ya yükseldi. Her iki dönemde de toplam uçak trafiğindeki artış yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla havalimanındaki uçak trafiğinin 12 bin 692'sini iç hat, 5 bin 961'ini dış hat uçuşları oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde iç hatlarda 12 bin 681, dış hatlarda ise 5 bin 800 uçak trafiği gerçekleşmişti. Böylece dış hat uçuşlarında yüzde 3 artış yaşandı.

2,7 milyon yolcu

Trabzon Havalimanı'nda yolcu trafiği ise ağustos sonu itibarıyla 2 milyon 701 bin 210 oldu. 2025 yılının aynı döneminde 2 milyon 700 bin 23 olan toplam yolcu trafiği, 2026 yılında yalnızca yaklaşık 0,04 oranında arttı. Haziran sonu itibarıyla toplam yolcu trafiği 2025 yılında 1 milyon 577 bin 502 iken, 2026 yılında 1 milyon 578 bin 107 olarak kaydedildi. 2025 yılı Temmuz sonu itibarıyla 2 milyon 123 bin 455 olan toplam yolcu trafiği ise, 2026 yılında 2 milyon 120 bin 258'e geriledi. Ağustos sonu itibarıyla toplam yolcu trafiğinin 2 milyon 18 bin 814'ünü iç hat, 682 bin 396'sını dış hat yolcuları oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde iç hat yolcu trafiği 2 milyon 14 bin 65, dış hat yolcu trafiği ise 685 bin 958 olarak gerçekleşmişti. Buna göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 0,2 artış yaşanırken, dış hat yolcu trafiği yüzde 1 azaldı.

Dış hatlarda yolcu düşüşü sürdü

DHMİ verilerinde dış hat yolcu trafiğindeki düşüşün yılın ilk aylarında daha belirgin olduğu görüldü. Haziran sonu itibarıyla dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, temmuz sonu itibarıyla düşüş yüzde 7 olarak gerçekleşti. Ağustos sonunda ise dış hat yolcu trafiğindeki gerileme yüzde 1'e indi. Trabzon Havalimanı'nda ağustos sonu itibarıyla uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, toplam yolcu trafiği büyük ölçüde aynı seviyede kaldı. Dış hatlarda uçak trafiği artmasına rağmen yolcu sayısındaki düşüş dikkat çekti.

Yük trafiği düştü

Trabzon Havalimanı'nda bagaj, kargo ve postadan oluşan toplam yük trafiği de ağustos sonu itibarıyla 26 bin 839 ton olarak gerçekleşti. 2025 yılının aynı döneminde 27 bin 681 ton olan toplam yük trafiği, 2026 yılında 842 ton azaldı. Böylece toplam yük trafiğinde yüzde 3 düşüş yaşandı. 2026 yılı Ağustos sonu itibarıyla yük trafiğinin 16 bin 306 tonu iç hatlardan, 10 bin 533 tonu ise dış hatlardan oluştu. Geçen yılın aynı döneminde iç hat yük trafiği 16 bin 752 ton, dış hat yük trafiği ise 10 bin 929 ton olarak gerçekleşmişti.

Kargo trafiğinde yüzde 11 düşüş

Trabzon Havalimanı'nda ayrıca kargo trafiğinde de gerileme yaşandı. 2025 yılı Ağustos sonu itibarıyla 448 ton olan toplam kargo trafiği, 2026 yılının aynı döneminde 400 tona düştü. Toplam kargo trafiği 48 ton azalırken, düşüş oranı yüzde 11 oldu. 2026 yılı Ağustos sonu itibarıyla kargo trafiğinin 393 tonu iç hatlardan, 7 tonu ise dış hatlardan oluştu.