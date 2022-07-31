Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan: "Üreticiler Bahçelerine Daha Çok Zaman Ayırsın ve Daha Kaliteli Fındık Üretsin" - Son Dakika
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Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan: "Üreticiler Bahçelerine Daha Çok Zaman Ayırsın ve Daha Kaliteli Fındık Üretsin"

31.07.2022 22:01
Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan: "Üreticiler Bahçelerine Daha Çok Zaman Ayırsın ve Daha Kaliteli Fındık Üretsin"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 54 TL olarak açıkladığı fındık alım fiyatını "Olumlu" bulduğunu belirtti. Ergan, üreticilere uyarıda bulunarak, “Üreticilerimiz kalite kaybına neden olan erken toplamaya asla yönelmesinler. Bundan sonrası için de bahçelerine daha çok zaman ayırsınlar, daha çok ve kaliteli fındık üretsinler” dedi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 54 TL olarak açıkladığı fındık alım fiyatını "Olumlu" bulduğunu belirtti. Ergan, üreticilere uyarıda bulunarak, "Üreticilerimiz kalite kaybına neden olan erken toplamaya asla yönelmesinler. Bundan sonrası için de bahçelerine daha çok zaman ayırsınlar, daha çok ve kaliteli fındık üretsinler" dedi.

Üreticiler ve muhalefet partileri 3 dolar karşılığı olan 72-74 TL fiyat önermesine karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını 54 TL olarak açıkladı.

Yaptıkları yazılı açıklamada TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise açıklanan fiyatı olumlu bulduğunu belirterek üreticilere bahçelerine daha çok zaman ayırmaları önerisinde bulundu. TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise, açıklanan fiyatın öngörüleri içinde olduğunu hatırlatarak, serbest piyasanın başlangıçta açıklanan fiyattan biraz düşük olabileceğini ancak zaman içinde üreticinin de gerekenleri yapması ile istikrarlı bir zemine oturabileceğini kaydetti.

ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR PİYASAYA UYGUN FİYAT"

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fiyatın üretimden tüketime kadar olumlu etki yapacağını ifade ederek, sektörde her kesimin üzerine düşeni yerine getirmesi ile sağlıklı ve istikrarlı bir 2022 fındık piyasası yaşanabileceğini belirtti. Ergan, "Her randımanın değeri yaklaşık 1 TL demektir. Bu da 53-54 randımanlı fındıkların fiyatlarının çok daha yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Onun için üreticilerimiz kalite kaybına neden olan erken toplamaya asla yönelmesinler. Bundan sonrası içinde bahçelerine daha çok zaman ayırsınlar, daha çok ve kaliteli fındık üretsinler" dedi.

"TMO 54 TL OLARAK AÇIKLANAN FİYAT DETAYI VE ALIMLARA BAŞLAMA ZAMANINI HEMEN AÇIKLAMALI"

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiyat ve destekleri de kapsayacak şekilde global olarak 54 TL açıkladığı fiyatın yanlış değerlendirilmemesi için devlet adına alım yapacak TMO'nun uygulayacağı sistemin detaylarını hemen açıklamasını istedi. Arslantürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmasında belirttiği gibi 54 TL'lik fiyat alan bazlı destekleme ve akaryakıt yardımını da kapsamaktadır. Tahmin ettiğimiz kadarı ile TMO 50 randıman üzerinden Levant kalite fındığı 51, Giresun kaliteyi ise 52 TL'den alacaktır. Alan bazlı destekleme ve akaryakıt yardımı aynı kalmış gibi gözüküyor. Bazı kesim ve kişiler 54 TL'lik fiyatı yanlış değerlendirebilir. Üreticinin de kafası karışır. Onun için TMO'nun detayları ile alımlara başlama tarihini hemen açıklaması yararlı olacaktır" diye konuştu.

"ÜRETİCİNİN GEREKENLERİ YAPMASI İLE FİYAT İSTİKRARLI BİR ZEMİNE OTURABİLİR"

Arslantürk, açıklanan fiyatın öngörüleri içinde olduğunu hatırlatarak, serbest piyasanın başlangıçta açıklanan fiyattan biraz düşük olabileceğini ancak zaman içinde üreticinin de gerekenleri yapması ile istikrarlı bir zemine oturabileceğini belitti. Arslantürk, "Bunun için de özellikle üreticinin 3 uygulamayı bilinçli bir şekilde yerine getirmesi lazım. Birincisi fındığı erken toplamayacak. İkincisi piyasaya ihtiyacı kadar fındığı indirecek. Üçüncüsü ise emanete kesinlikle fındık bırakmayacak" dedi.

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Kaynak: ANKA

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan: 'Üreticiler Bahçelerine Daha Çok Zaman Ayırsın ve Daha Kaliteli Fındık Üretsin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan: "Üreticiler Bahçelerine Daha Çok Zaman Ayırsın ve Daha Kaliteli Fındık Üretsin" - Son Dakika
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