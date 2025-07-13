Trabzon'un Yol Ağı Uzunluğu 22 Bin Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'un Yol Ağı Uzunluğu 22 Bin Kilometreye Ulaştı

Trabzon\'un Yol Ağı Uzunluğu 22 Bin Kilometreye Ulaştı
13.07.2025 10:34  Güncelleme: 10:40
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Karadeniz'in engebeli coğrafyasında yer alan Trabzon, 22 bin kilometreyi bulan yol ağı ile Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip illerinden biri oldu. Başkan Genç, bu zorluğa rağmen vatandaşların ulaşımını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki şehirlerinden biri olan Trabzon, sahip olduğu yol ağı uzunluğuyla dikkat çekiyor. Kentin toplam yol ağı uzunluğu 22 bin kilometreye ulaşarak, Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip illeri arasında yer alıyor.

Coğrafi açıdan zorlu ve dağlık bir yapıya sahip olan Trabzon'da yol yapımı, şehirleşme ve altyapı çalışmaları yıllar içinde geniş bir kapsama ulaştı. Özellikle mahalle yolları, stabilize yollar, şehir içi bağlantı yolları ve kırsal altyapı projeleriyle şekillenen bu geniş ulaşım ağı, Karadeniz'in engebeli coğrafyasında yaşamı kolaylaştırıyor. Türkiye ortalamasının üzerine çıkan Trabzon yol ağı ulaşım yükünü gözler önüne sererken, ilginç bir detayı da beraberinde getiriyor. Trabzon ile Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington arasındaki kuş uçuşu mesafenin 9 bin 57 kilometre olduğu göz önünde bulundurulduğunda Trabzon'un toplam yol uzunluğu bu mesafenin iki katından daha fazlasına denk geliyor.

Başkan Genç: "Neredeyse dünyanın yarı çapını dolaşıyoruz"

Yol ağı uzunluğu bakımından Türkiye'nin en önde illeri arasında yer aldıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, engebeli arazi ve dağınık yerleşimden dolayı çok zorlandıklarını kaydetti.

Yol ağı uzunluğu bakımından neredeyse dünyanın yarıçapını dolaştıklarını belirten Başkan Genç, "Gerçekten çok zorlanıyoruz. Bizim topoğrafyamız, arazilerimiz oldukça engebeli. Tam 22 bin kilometrelik bir yol ağına sahibiz. Bunun 2 bin kilometresi Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, 20 bin kilometresi ise Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize, mezra ve yayla yollarına ait. Engebeli arazi yapısı ve dağınık yerleşim nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyoruz. Ankara'ya gittiğimizde bakanımız, milletvekillerimiz ve genel müdürlüklerimiz bize destek oluyor. Ancak bizim temel önceliğimiz, mevcut imkan ve kabiliyetlerimizle, şartlar ne olursa olsun vatandaşımızın ulaşımını sağlamak. Türkiye'de bu kadar uzun bir yol ağına sahip başka bir yer olduğunu sanmıyorum. Çünkü mesele yalnızca yol uzunluğu değil arazinin zorluğu, engebeliliği işimizi daha da zorlaştırıyor. 22 bin kilometrelik yol ağıyla adeta dünyanın yarıçapını dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Karadeniz, Türkiye, trabzon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'un Yol Ağı Uzunluğu 22 Bin Kilometreye Ulaştı - Son Dakika

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