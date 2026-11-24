Gürcistan'ın Türkiye'den ithal edilen çimentoya ton başına 40 Gürcistan Larisi vergi getirmesi ve uygulamanın hemen başlatılması, iş bağlantılarını yapan ve ürünlerini yola çıkaran ihracatçıyı zor durumda bıraktı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan görüşmede, uygulamanın bir süre ertelenmesi konusundaki talep Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosuna iletildi.

Gürcistan Hükümetinin 19 Kasım'da aldığı ve 20 Kasım'da uygulamaya başladığı karar uyarınca, Türkiye'den giden çimentoya ton başına 40 Gürcistan Larisi vergi getirildi. Bu uygulama önceden anlaşmalarını yapan, malını yola çıkaran ihracatçıları zor durumda bırakırken, sipariş iptalleri başladı. İhracatçılar uygulamanın ertelenmesi konusunda talepte bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Selçuk İskender, TTSO Başkan Yardımcısı Özcan İlarslan, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Barış Sancak'ın katılımıyla yapılan görüşmede, çimento ihracatçısı üyelerden gelen konuyla ilgili talepler Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'ye iletildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Gürcistan'a çimento ihracatı yapan üye firmaların kendilerine konuyu aktardığını belirterek "Biz de TOBB kanalıyla ilgili bakanlıklara talepleri aktardık. Gürcistan hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. Karşılıklı ticaretin gelişmesi için elbette vergilerin olmasını istemeyiz. Ama bir vergi getiriliyorsa da uygulanması için makul bir süre verilmeli. Türkiye de bu tür kararlar alıyor ancak uygulama için 2-3 ay süre tanınıyor" dedi.

DKİB Başkanı Selçuk İskender ise Gürcistan tarafından iki talepleri olduğunu ifade ederek "İlk talebimiz uygulamanın yılbaşına kadar veya en azından 15 Aralık'a kadar durdurulması. Böylece iş bağlantısı yapan, fiyatta anlaşan ihracatçılarımız zarar etmeden mallarını gönderebilir. Aksi halde sipariş iptalleri ile karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca savaş ve diğer nedenler de göz önünde bulundurularak Karadeniz havzasındaki ihracat ve ticaret hareketinin sekteye uğramaması için bu uygulamanın ertelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili de konuyla ilgili hazırlanacak raporu Gürcistan'da ilgili bakanlıklara aktaracağını söyledi.