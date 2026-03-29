Trafik Çalışmaları ve Ulaşım Bilgisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, dikkatli gidilmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı Kavşağı-Çamtepe Kavşağı Kesimi 4-9. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresindeki yüksek hızlı tren çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Düzce-Zonguldak İl Sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20. ve Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Karadayı Kavşağı) hemzemin kavşak ve Batman-Hasankeyf-Gercüş yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde yapılan bakım, onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 09:30:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Trafik Çalışmaları ve Ulaşım Bilgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.