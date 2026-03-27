Trafik Çalışmaları ve Uyarılar

27.03.2026 08:27
Trafik işaretlerine uyulması önemlidir; birçok yol çalışmaları nedeniyle ulaşımda kesintiler var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep çevre yolunun 2-3. kilometrelerinde Karataş Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometreleri Denizli istikametinde şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

İğneada-Demirköy-Poyralı yolunun 28-30. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Taşağıl-Derebucak yolunun 62-63. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 10. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ onarım çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 08:48:44.
