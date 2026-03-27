Trafik Çalışmaları ve Uyarılar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep çevre yolunun 2-3. kilometrelerinde Karataş Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometreleri Denizli istikametinde şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

İğneada-Demirköy-Poyralı yolunun 28-30. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Taşağıl-Derebucak yolunun 62-63. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 10. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ onarım çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.