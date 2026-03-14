Trafik Çalışmaları: Yavaş ve Kontrollü Geçiş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları kesimi 1-2. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Denizli istikametindeki şev destekleme çalışması sebebiyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde (Eskipazar Mermer Kavşağı) kavşak düzenleme, Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım, tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.