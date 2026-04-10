Trafik İşaretlerine Uyun!

10.04.2026 08:49
Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, kontrollü geçiş var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametinde, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometreleri Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun 32-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Samsun istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. (Korkuteli kuzey çevre yolu), Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde (Bolaman-Boztepe Kavşağı) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 71-73. kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak devam ediyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Arizona’da küçük uçak kazası: 2 ölü Arizona'da küçük uçak kazası: 2 ölü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
40 günlük savaşta İran’da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti 40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
08:48
Süper Lig’de oynayan futbolcu taraftarlar birbirine girdi: Çocuk odana asarsın
Süper Lig'de oynayan futbolcu taraftarlar birbirine girdi: Çocuk odana asarsın
08:47
Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon Onlarca gözaltı var
Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon! Onlarca gözaltı var
07:49
Akaryakıta rekor indirim Tarihi düşüş pompa yansıdı
Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
