Trafik İşaretlerine Uyun!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametinde, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometreleri Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun 32-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Samsun istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. (Korkuteli kuzey çevre yolu), Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde (Bolaman-Boztepe Kavşağı) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 71-73. kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak devam ediyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.