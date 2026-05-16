Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Yavaş Gidilmesi Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Yavaş Gidilmesi Gerekiyor

16.05.2026 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım yapılan yollar için trafik akışına dikkat edilmesini duyurdu.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde, İzmir istikameti Güzelhisar Viyadüğü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi ile 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılarak, trafik akışı 3. şeritten sağlanıyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, kontrollü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 39-43. kilometrelerinde Aydınca Tüneli'ndeki çalışmalar nedeniyle tünelin Turhal istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Aydınca köy yolu güzergahından izin veriliyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-59. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları yapılıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Taşlıçay yolunun 42-48. kilometrelerindeki çalışma dolayısıyla Ağrı-Doğubayazıt istikametinde sol platformdan trafik, gidiş-dönüş şeklinde devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında kontrollü patlatma yapılacağından, D200-13 Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. kilometrelerinde her iki istikamette trafik, 14.00-15.00 saatlerinde kontrollü 15 dakika süre ile durdurulacak.

Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatma yapılacağından dolayı yol trafiğe kapatılarak, bu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacak.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Yavaş Gidilmesi Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı görünce çıldırdı, hakemi dövmeye kalktı Tepkiler çığ gibi Kırmızı görünce çıldırdı, hakemi dövmeye kalktı! Tepkiler çığ gibi
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber Tarih bile verdiler Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
KCEX’in sahibi kim KCEX'in sahibi kim?
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı
Beşiktaş’ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

11:26
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
11:16
Torreira’nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı
11:01
Fenerbahçe’ye Arda piyangosu Kasa dolacak
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
10:36
Bakan Tekin’in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında
Bakan Tekin'in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında
10:03
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu
Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 11:45:56. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Yavaş Gidilmesi Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.