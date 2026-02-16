Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları ve Kontrol - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları ve Kontrol

16.02.2026 08:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarında onarım ve yapım çalışmalarından dolayı sürücüler dikkatli olmalı ve kurallara uymalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. OSB'den Mersin istikametine gidecek sürücüler Ziyarettepe Tesisi'nden yönlendiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Sivaslı yolunun 1-6. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59 ve Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik-elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları ve Kontrol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Parkura atlayan kuzu yarışmaya renk kattı: İnsanın vegan olası geliyor Parkura atlayan kuzu yarışmaya renk kattı: İnsanın vegan olası geliyor
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Düğün salonu önünde dehşet Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü Düğün salonu önünde dehşet! Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:15
Tartışma yaratan görüntüler Herkes Ancelotti’yi konuşuyor
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor
09:09
Talisca’yı durdurabilen aşk olsun 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
08:29
Dağ patladı içinden şelale çıktı
Dağ patladı içinden şelale çıktı
07:54
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 09:45:05. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları ve Kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.