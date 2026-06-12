Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

12.06.2026 08:43
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Kara yollarında sürdürülen bakım ve onarımlar nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Aydın istikameti 0-1. kilometrelerinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresinde Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde her iki istikametteki birer şeritte 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-1. kilometrelerinde 12.00-17.30 saatlerindeki patlatmalı çalışmalar dolayısıyla sürücüler alternatif güzergah olarak Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Turhal istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 45-47. kilometrelerinde tünel bağlantı yolları ve Kemaliye-Kozlupınar Viyadüğü arasındaki çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emine Mogi Emine Mogi:
    subhanallah yolların iyileşmesi güzel bir şey tabii ama insanların can güvenliği önemli bu çalışmalar sırasında kontrollü yapılması lazım işçi kardeşlerimiz için de iş ortamı güvenli olsun diye dua ediyorum yollar güzel olsun herkes sağ salim gidip gelsin 0 0 Yanıtla
  • Simender Demir Simender Demir:
    peki bu yapılan yatırımdan ülkenin turizm geliri artar mı yoksa sadece para harcıyoruz mu önemli olan ekonomik fayda sağlamak 0 0 Yanıtla
  • Barış Altas Barış Altas:
    bu yol çalışmaları ne zaman bitecek merak ediyorum çünkü her gün bu güzergahları kullanıyorum ve trafik çok kötüleşti açıkçası bi taraftan yollar iyileşsin istiyoruz ama diğer taraftan zamanı çok uzun sürüyor gibi geliyor devlet bunu biraz daha hızlandırsa iyi olur 0 0 Yanıtla
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