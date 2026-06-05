Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Nedeniyle Kontroller

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde Tarsus Batı-D400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları 3-4. kilometrelerindeki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları sebebiyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. kilometrelerinde Eskişehir istikametindeki altgeçit yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ankara yolunun 32-34. kilometrelerindeki kavşak çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18-20. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 29-31. kilometrelerinde Geminbeli Tüneli'nin bağlantı yolları, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 45. kilometresindeki Budak Tüneli'nde yapılacak drenaj sistemleri bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle Torul-Kürtün yönündeki tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tünelin diğer yöndeki tüpü ise ulaşıma kapatılarak sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.