Trafikte Hız Sınırlaması ve Çalışmalar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarındaki onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik yönlendirmeleri ve sınırlamalar mevcut.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun yenileme ve onarımı kapsamında 11-12. kilometrelerde Çeşme istikametinde bulunan Kahramandere Köprüsü'nün derzi yenileniyor. Çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12. kilometreleri ile Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometreleri, yapım çalışmaları nedeniyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:15:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.