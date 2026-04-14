Trafikte Hız Sınırlaması ve Çalışmalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun yenileme ve onarımı kapsamında 11-12. kilometrelerde Çeşme istikametinde bulunan Kahramandere Köprüsü'nün derzi yenileniyor. Çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12. kilometreleri ile Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometreleri, yapım çalışmaları nedeniyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
