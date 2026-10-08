Trakya bu yıl ocak-eylülde 1 milyar 948 milyon 741 bin 680 dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika
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Trakya bu yıl ocak-eylülde 1 milyar 948 milyon 741 bin 680 dolarlık dış satım yaptı

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 948 milyon 741 bin 680 dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 680 milyon 357 bin 350 dolara göre artış olurken en yüksek dış satımı 1 milyar 776 milyon 477 bin 980 dolarla Tekirdağ yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 948 milyon 741 bin 680 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trakya'da geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 680 milyon 357 bin 350 dolar olan ihracat bu yıl arttı.

Tekirdağ'dan ocak - eylül döneminde 1 milyar 776 milyon 477 bin 980 dolar, Kırklareli'nden 90 milyon 248 bin 30 dolar, Edirne'den ise 82 milyon 15 bin 670 dolarlık dış satım yapıldı.

Trakya, demir ve demir dışı metaller ile hububat başta olmak üzere birçok sektörde gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine döviz girdisi sağladı.

Deniz, kara ve demir yolu taşımacılığında avantajlı konumda bulunan Tekirdağ'da en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde en fazla ihracat hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yapıldı.

Edirne'de ise en fazla ihracat hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe gerçekleştirildi.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat Almanya, ABD ve Sırbistan'a, Kırklareli'nden Bulgaristan, ABD ve İtalya'ya, Edirne'den ise Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kosova'ya gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiKırklareliTekirdağİhracatEkonomiEdirneEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Trakya bu yıl ocak-eylülde 1 milyar 948 milyon 741 bin 680 dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika
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