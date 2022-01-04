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Trakya'nın 2021 ihracatı önceki yıla göre 407 milyon dolar artarak 1,6 milyar dolar oldu - Son Dakika

Trakya'nın 2021 ihracatı önceki yıla göre 407 milyon dolar artarak 1,6 milyar dolar oldu

04.01.2022 11:36
Trakya'nın 2021 ihracatı önceki yıla göre 407 milyon dolar artarak 1,6 milyar dolar oldu

Trakya'nın 2021 yılı ihracatı 1 milyar 560 milyon 412 bin dolar olarak gerçekleşti.

Trakya'nın 2021 yılı ihracatı 1 milyar 560 milyon 412 bin dolar olarak gerçekleşti.

Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan 2020 yılında 1 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleştirilen ihracat, geçen yıl 407 milyon dolar arttı.

Bölgenin 2021 ihracatı 1 milyar 560 milyon 412 bin dolar olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, şunları kaydetti:

"2021 yılında Tekirdağ 1 milyar 370 milyon 411 bin dolarla en çok ihracat yapan ilimiz oldu. 2020 yılında 991 milyon 422 bin dolarlık bir ihracat yapan Tekirdağ böylece ihracatını yaklaşık 379 milyon dolar arttırmış oldu. Tekirdağ'dan sonra en çok ihracatı 126 milyon 959 milyon dolarla Kırklareli yaptı. Geçen yıl bu rakam 108 milyon 110 bin dolar seviyesinde idi. Kırklareli'nin ihracat artışı da yaklaşık 18 milyon doların üzerine çıktı. 2021 yılında Edirne ise 63 milyon 42 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam da geçen yılki 54 milyon 439 bin dolardan 8,6 milyon daha büyük bir artışa işaret ediyor."

Şahin, 2021 yılında Tekirdağ'ın en çok ihracat yaptığı ülkenin Almanya olduğunu, bu ülkeyi sırasıyla ABD, İtalya, Bulgaristan, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve Polonya'nın izlediğini kaydetti.

Kırklareli'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin sırasıyla Bulgaristan, Birleşik Krallık, Almanya, Nijerya, Kenya, Angola, İtalya ve Gana, Edirne'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin ise Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Kosova, Arnavutluk, Angola, Belçika ve Bosna-Hersek olduğunu aktaran Şahin, "İhracatımızdaki artışın devam etmesi en büyük dileğimiz. Firmalarımıza Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi gibi kurduğumuz yapı ve projelerle 2022 yılında da destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Trakya'nın 2021 ihracatı önceki yıla göre 407 milyon dolar artarak 1,6 milyar dolar oldu

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trakya'nın 2021 ihracatı önceki yıla göre 407 milyon dolar artarak 1,6 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trakya'nın 2021 ihracatı önceki yıla göre 407 milyon dolar artarak 1,6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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