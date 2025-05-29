Trendyol'dan E-ihracatta Yenilikçi Stratejiler - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol'dan E-ihracatta Yenilikçi Stratejiler

29.05.2025 12:02
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Trendyol CEO'su Erdem İnan, yapay zeka ile KOBİ odaklı e-ihracat stratejilerini anlattı.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, şirketin yapay zeka destekli çözümlerle küresel pazardaki büyüme stratejisini ve KOBİ odaklı e-ihracat modelini, Perakende Günleri 2025 kapsamında düzenlenen oturumda anlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Perakende Günleri 2025, "Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Etkinlikte Türkiye'nin e-ihracattaki yükselişine yönelik önemli mesajlar aktarıldı. Açıklamada etkinlikteki "E-ihracatta Yeni Ufuklar" başlıklı oturumundaki konuşmasına yer verilen Trendyol Grubu CEO'su İnan, markanın KOBİ'lerle büyüyen e-ihracat ekosistemini ve küresel pazardaki teknoloji odaklı büyüme stratejisini anlattı.

İnan, "Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve toplamda 23 ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları sayesinde önemli bir avantaja sahip." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, coğrafi konumunun 4 saatlik uçuş mesafesinde 500 milyonu aşkın nüfusa ve 4,2 trilyon dolarlık devasa bir perakende pazarına doğrudan erişim sağladığını aktaran İnan, tüm bu güçlü yönlerin, Türkiye'yi sadece üretimde değil, aynı zamanda dijital ihracatta da ideal bir merkez haline getirdiğini vurguladı.

"Türkiye'nin dijital ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz"

İnan, Trendyol'un, e-ihracat performansını güçlendirmek için her ülkenin dinamiklerine özel çözümler geliştirdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknoloji tarafında yerelleştirmenin haricinde satıcılarımıza tek tıkla e-ihracat altyapısı, kampanya ve fiyat öneri sistemleri sunuyoruz. Yapay zeka konusunda Türkiye'nin en önemli yatırımlarına imza attık. Trendyol tarafından geliştirilen Türkiye'nin yapay zeka destekli ilk yerli büyük dil modeli (LLM) ile e-ihracat süreçlerinde dil engellerini büyük ölçüde ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin dijital ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. LLM teknolojimizle satıcılar tarafından platforma yüklenen ürün içerikleri hedef pazarlardaki dillere otomatik olarak çevriliyor. Müşteri soruları yerel dillerde alınarak Türkçeye aktarılıyor ve yanıtlar aynı dilde geri çevriliyor. Böylece öneri sistemleri, fiyatlandırma ve kampanya yönetimi gibi alanlarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor, satıcıların küresel pazarlara entegrasyonunu kolaylaştırıyoruz."

İnan, 2 bini aşkın mühendis ve teknoloji uzmanından oluşan ekiple web ve mobil uygulamalardan lojistiğe, ödeme sistemlerinden database ve network altyapılarına kadar geniş bir yelpazede en yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekti.

Çağrı merkezi, ürün ve katalog yönetimi, veri-analiz sistemleri, kişiselleştirme motorları, görselleştirme ve depo platformlarının da geliştirme faaliyetlerinin odakları arasında olduğunu anlatan İnan, Trendyol'un kullanıcıya göre şekillenen bir sistem oluşturarak hedef pazarlarda kalıcı bir yer edinme sürecini hızlandırdığını vurguladı.

İnan, e-ihracatın, özellikle KOBİ'ler için geleneksel ihracatın yüksek maliyetlerine katlanmadan doğrudan yabancı müşterilere ulaşma imkanı sunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece bir yıl içinde iş ortaklarımız, Trendyol aracılığıyla yurt dışındaki pazarlara 30 milyondan fazla ürün ulaştırarak toplamda 1,5 milyar doları aşan bir satış hacmi oluşturdu. Bu satıcıların önemli bir kısmını KOBİ'ler oluşturuyor. Bu tablo, ülkemiz adına döviz geliri, üretim kapasitesi ve istihdam açısından doğrudan ve somut bir etki yaratıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trendyol'dan E-ihracatta Yenilikçi Stratejiler - Son Dakika

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