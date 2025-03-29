Trendyol, E-İhracat İçin Paydaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol, E-İhracat İçin Paydaşlarla Buluştu

Trendyol, E-İhracat İçin Paydaşlarla Buluştu

Trendyol, İstanbul'da sektör temsilcileriyle iftar etkinliği düzenleyerek e-ihracat vizyonunu paylaştı.

29.03.2025 12:40
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Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, paydaş buluşmalarına devam ediyor. Şirket son olarak Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ev sahipliğinde, farklı sektörlerin temsil edildiği iş dünyası örgütleri temsilcileriyle İstanbul'da düzenlenen iftar davetinde bir araya geldi.

Birleşmiş Markalar Derneği, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, İstanbul Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi sektör kuruluşlarının temsilcileriyle iftar davetinde buluşan Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, katılımcılara Trendyol'un e-ihracat alanındaki vizyonu ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

"E-ihracat ekosisteminin büyümesine odaklandık"

Sinan Cem Şahin, "Türkiye'nin e-ihracat şampiyonu Trendyol olarak, tüm paydaşlarla iş birliği içinde Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini büyütmeye odaklanmaya devam ediyoruz. Trendyol olarak e-ihracatın sunduğu fırsatları değerlendirmeyi, ülkemizin rekabetçi gücüne destek olmayı önemli bir önceliğimiz olarak görüyoruz. Tekstilden mobilyaya, perakendeden gıdaya farklı sektörlerden iş dünyasının çok değerli temsilcileriyle bir araya gelerek önümüzdeki dönemdeki e-ihracat çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunduk. Ticaret Bakanlığımızın 2030 yılı için belirlediği e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarma hedefini gerçekleştirmek adına tüm paydaşlarla el birliği ile çalışmaya hazırız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trendyol, E-İhracat İçin Paydaşlarla Buluştu - Son Dakika

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