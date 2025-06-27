Trendyol, KOBİ'lere Dijital Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol, KOBİ'lere Dijital Destek Sağlıyor

27.06.2025 12:34
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Trendyol, Dünya KOBİ Günü'nde yerli üretici ve küçük işletmelere dijital çözümler sundu.

Trendyol, Dünya KOBİ Günü'nü, yerli üretici, esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) sunduğu dijital çözümlerle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren 250 bin işletme, Trendyol'un teknoloji altyapısı, kampanya ve mağaza yönetim araçlarıyla büyüme fırsatı buluyor.

Türkiye'de 2024 itibarıyla 3 trilyon lirayı aşan e-ticaret hacminin önemli bir kısmı, KOBİ'lerin dijitalleşmesiyle gerçekleşti.

Türkiye'nin yanı sıra Trendyol'un sunduğu mikro ihracat altyapısı sayesinde, KOBİ'ler yurt dışı operasyonlarını da büyütüyor.

Geçen yıl itibarıyla 120 binden fazla işletme Trendyol aracılığıyla e-ihracatla tanıştı. Bu işletmelerin yüzde 85'i ilk kez yurt dışına satış gerçekleştirdi.

Günde ortalama 220 binden fazla "Made in Türkiye" etiketli ürün, Trendyol üzerinden 34 ülkeye ulaşıyor. Şirketin mikro ihracat çözümleriyle ihracatçı haline gelen Trendyol satıcıları son bir yılda 1,5 milyar dolarlık toplam yurt dışı satış hacmi oluşturdu.

Trendyol, Ankara'da kurulacak 48 MW kapasiteli veri merkezi yatırımıyla Türkiye'nin dijital altyapısına katkı sunarken, İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren e-ihracat merkeziyle küresel lojistik kapasitesini büyütmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin ilk yerli yapay zeka dil modeli (LLM), satıcıların onlarca farklı dilde ürün açıklaması oluşturmasını, müşteri sorularını anında çevirmesini sağlıyor. Tüm bu olanaklar sayesinde KOBİ'ler iç ve dış pazarda çok daha hızlı hareket edebiliyor, globalde de rekabete dahil olabiliyor.

"Üreticilere uçtan uca bir büyüme altyapısı sunuyoruz"

Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelinden daha fazla marka, üretici ve esnafın faydalanmasını sağlamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla yakın zamanda gerçekleştirilen işbirliğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) resmi e-ihracat partneri oldu.

İşbirliğiyle ekosistemin tüm paydaşlarını e-ihracata yönlendirecek projelerin hayata geçirilmesi, Türkiye'de sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor.

Trendyol, KOBİ'lerin ihracat konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılım göstermesiyle Ticaret Bakanlığının 2030 yılı için belirlediği, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarma hedefine güçlü katkı sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilere yalnızca bir pazar yeri değil, uçtan uca bir büyüme altyapısı sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"E-ticaret, her ölçekteki işletmenin kendi hikayesini dünyayla paylaşabileceği yeni bir kanal. Biz bu hikayeleri büyütmek ve çoğaltmak için çalışıyoruz. İstihdamdan ihracata Türkiye ekonomisinin yapı taşı olan tüm iş ortaklarımızın Dünya KOBİ Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Trendyol, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trendyol, KOBİ'lere Dijital Destek Sağlıyor - Son Dakika

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