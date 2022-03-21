Trendyol markalı yerli ürünler Asos'ta satışa çıktı - Son Dakika
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Trendyol markalı yerli ürünler Asos'ta satışa çıktı

21.03.2022 11:31
Trendyol markalı yerli ürünler Asos'ta satışa çıktı

Trendyol'un yüzde 100 yerli üretim ürünleri global moda platformlarından Asos'ta satışa başladı.

Trendyol'un yüzde 100 yerli üretim ürünleri global moda platformlarından Asos'ta satışa başladı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, e-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda, yerli üreticileri ve ürünlerini globaldeki müşterilerle buluşturmaya hız verdi.

Bu çerçevede Trendyol, global moda platformu Asos ile bir iş birliğine imza attı. İş birliğiyle birlikte Trendyol, Asos'ta yer alan tek Türk markası oldu.

Yüzde 100 yerli üretim Trendyol markalı ürünler, başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere Asos'un Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki 30 milyon müşterisiyle buluşmaya başladı.

Bine yakın ürünün satışa sunulduğu platformda kadın moda ürünlerini, erkek ürünleri izleyecek.

Asos aracılığıyla büyük çoğunluğu Anadolu'da yer alan ve yüzde 45'i kadınlardan oluşan yerli üreticilerin ürettiği ürünler, dünyanın farklı ülkelerinden 30 milyon müşteriyle buluşacak.

Trendyol Türk üreticileri global müşterilerle buluşturuyor

Verilen bilgiye göre, Trendyol, Almanya'daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyor.

Aynı zamanda 50'den fazla global e-ticaret platformunda yerli üreticilerin ürünlerini farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor.

2021'de Avrupa'dan Orta Doğu ve Afrika'ya, çok geniş bir coğrafyada 100'e yakın ülkeye ihracat yapan Trendyol'un ürünlerinin globalde 4 milyon müşterisi bulunuyor.

2023 yılında ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirleyen ve e-ihracat için önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacak olan Trendyol, 5 yıl içinde toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını yüzde 33'e çıkarmayı hedefliyor.

Trendyol markalı ürünler, büyük çoğunluğu Anadolu'da yer alan ve yüzde 45'i kadınlardan oluşan üreticiler tarafından üretiliyor.

Yerli üretimi-üreticiyi, kadın girişimciliğini ve istihdamını destekleyen Trendyol'un üreticileri ağırlıklı olarak Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Konya, Malatya ve Samsun'da yer alıyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trendyol markalı yerli ürünler Asos'ta satışa çıktı - Son Dakika


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