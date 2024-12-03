Trendyol Sürdürülebilirlik Raporu Açıklandı

Ekonomi

Trendyol, 2023 çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladığı yeni sürdürülebilirlik raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) açıklandı.

GRI 2021 standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda karbon azaltımı, sürdürülebilir üretim, ambalaj ve atık yönetimi gibi çevresel hedeflere yönelik adımların yanı sıra şirketin sosyal etki projeleri ve sürdürülebilir gelecek vizyonu da yer aldı.

Şirket, ayrıca sürdürülebilirliğin etkisini sanatla güçlendirmek hedefiyle sanatçı Merve Atılgan ile bir işbirliğine imza attı.

Atılgan, rapor için beş farklı sanat eseri üretti. Eserler, şirketin sanat ekosisteminde pozitif etki yaratmak ve sanatçılara dijital dünyada alan açmak üzere hayata geçirdiği Trendyol Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Eserlerin satışlarından elde edilecek gelir, bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. İşbirliği sayesinde sürdürülebilirlik yaklaşımının sanat yoluyla daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Rapora göre şirket, 2022'de oluşturduğu, sektörün ilk ve en kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritası olan Sürdürülebilir Etki Planı çerçevesinde, operasyonlarında Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını toplamda yüzde 16 azaltarak çevresel etkisini düşürdü.

Şirket, tüm lojistik ağında ambalaj ve atık yönetimini optimize ederek, atıklarının yüzde 96,7'sini geri dönüştürdü. Tek kullanımlık plastik tüketimini yüzde 57 azaltan Trendyol, sürdürülebilir ambalaj stratejisiyle kargo poşetlerinin yüzde 70'ini geri dönüştürülmüş malzemelerden üretme hedefine ulaştı.

Şirket, gelecek yıla kadar tüm lojistik merkezlerinde sıfır atık sertifikasyonu almayı hedeflerken, bu hedefe ulaşıldığında perakende ambalaj malzemelerinin yüzde 100'ü sertifikalı kaynaklardan sağlanmış olacak.

Trendyol operasyonlarında ve değer zincirinde karbon ayak izini azaltarak 2040'a kadar karbon nötr olmayı, 2050'ye kadar ise tüm değer zincirinde bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Sepette İyilik, Yarının Köyleri, Türkiye'nin Müzeleri, Trendyol Sanat, Yöresinden Ürünler gibi birçok programı eş zamanlı olarak yürüten şirket, faaliyet gösterdiği her yerde kalıcı ve faydalı bir miras bırakmayı hedefliyor.

Şirket bu kapsamda, girdiği uluslararası pazarlarda da sosyal etki projelerini eş zamanlı olarak başlatıyor.

COP29'da Green Zone'da Trendyol, aynı zamanda Türkiye'den konferansa kendi pavilyonuyla katılan sivil inisiyatif olan Sürdürülebilir Gelecek Platformu'nun ana sponsorluğunu üstlendi.

"'Birlikte Dönüşüm Akademisi'ni hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, küreselde genişleyen etki alanlarına paralel biçimde sürdürülebilirliği tüm operasyonlarının merkezine koyduklarını belirterek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere küresel mücadeleye katkı sunma sorumluluğunun bilincinde olduklarını aktardı.

Raporu küresel kamuoyuna açıklayarak faaliyet gösterdikleri her pazarda kalıcı pozitif etki yaratma kararlılığını bir kez daha paylaştıklarını kaydeden İnan, "Ayrıca sektörümüz ve dünya çapındaki ekosistemimiz için önemli bir kilometre taşı olduğuna inandığımız, 'Birlikte Dönüşüm Akademisi'ni hayata geçirdik. Ülkemizde tüm ekosistemine sürdürülebilirlik eğitimleri veren ilk şirket olduk." ifadelerini kullandı.

İnan,"Birlikte Dönüşüm Akademisi"ni faaliyet gösterdikleri tüm pazarlarda ekosistemlerine açtıklarına dikkati çekerek, akademileri başta olmak üzere, hayata geçirecekleri tüm sürdürülebilirlik ve sosyal etki çalışmalarıyla dönüşüm etkisini hızlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.