Triko Kümesi İhtiyaç Analizi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Triko Kümesi İhtiyaç Analizi Toplantısı

Triko Kümesi İhtiyaç Analizi Toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası'nda triko sektörü için ihtiyaç analizi ve destek projeleri görüşüldü.

06.12.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Triko Kümesi İhtiyaç Analizi Tanıtım Toplantısı Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge" kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) triko sektöründe faaliyet gösteren firmalarla 3 yıl boyunca sürdüreceği Gaziantep Triko Kümesi projesinin İhtiyaç Analizi Tanıtım Toplantısı'nda kümenin mevcut durumu, sektörün ihtiyaçları ve geleceğe dönük hedefleri istişare edildi.

Gaziantep'in tekstil ve triko sektöründeki öncü rolüne vurgu yapılan toplantıda, sektör temsilcilerine yapılan ihtiyaç analizi sonuçları paylaşılarak kümenin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler konuşuldu.

Yüzde 75 oranında Ticaret Bakanlığı desteği ile 20 firmanın katılımıyla yürütülecek olan projede triko sektöründe faaliyet gösteren GSO üyesi firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaları, yeni iş birlikleri geliştirmeleri ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşmaları amaçlanıyor.

Projenin devamında ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan 36 aylık takvim kapsamında firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı, Yerel Yönetim, gaziantep, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Triko Kümesi İhtiyaç Analizi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:37 HTŞ’nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya’dan gelen güçler var HTŞ'nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya'dan gelen güçler var
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:59 Suriye’deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti Suriye'deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti
20:45 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Dursun Özbek’e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
20:11 Yılancı Osman yılanlarını Zabıta’nın üstüne saldı Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 15:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Triko Kümesi İhtiyaç Analizi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.