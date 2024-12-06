Triko Kümesi İhtiyaç Analizi Toplantısı

Ekonomi

Triko Kümesi İhtiyaç Analizi Tanıtım Toplantısı Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge" kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) triko sektöründe faaliyet gösteren firmalarla 3 yıl boyunca sürdüreceği Gaziantep Triko Kümesi projesinin İhtiyaç Analizi Tanıtım Toplantısı'nda kümenin mevcut durumu, sektörün ihtiyaçları ve geleceğe dönük hedefleri istişare edildi.

Gaziantep'in tekstil ve triko sektöründeki öncü rolüne vurgu yapılan toplantıda, sektör temsilcilerine yapılan ihtiyaç analizi sonuçları paylaşılarak kümenin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler konuşuldu.

Yüzde 75 oranında Ticaret Bakanlığı desteği ile 20 firmanın katılımıyla yürütülecek olan projede triko sektöründe faaliyet gösteren GSO üyesi firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaları, yeni iş birlikleri geliştirmeleri ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşmaları amaçlanıyor.

Projenin devamında ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan 36 aylık takvim kapsamında firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor. - GAZİANTEP