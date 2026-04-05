TRKTYD Genel Kurulu İstanbul\'da Yapıldı

05.04.2026 12:21
TRKTYD 4. Olağan Genel Kurulu'nda Suat Sandalcı yeniden başkan seçildi, ödüller dağıtıldı.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğinin (TRKTYD) 4. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi.

Pendik'teki bir otelde düzenlenen genel kurula, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TRKTYD üyeleri, bürokratlar ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı'nın oy birliğiyle yeniden bu göreve seçildiği genel kurulda, yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri de belirlendi.

Seçilmesinin ardından konuşma yapan Suat Sandalcı, hayata geçirdikleri projelerden bahsederek, yeni dönemde planladıkları faaliyetleri anlattı.

Tesis yönetim sektörünün yıllık hacminin 15 milyar dolara yükseldiğini ve istihdamının 2 milyonu aştığını dile getiren Sandalcı, "Yaklaşık 4 bin şirketle 18 milyon vatandaşa hizmet ulaştırıyoruz." dedi.

Sandalcı, Türkiye'nin kasımda Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını anımsatarak, "Sıfır atık ve enerji verimliliği gibi konular da ele alınacak. Bu bağlamda COP31'de alınacak kararların sahada uygulanmasını arzu ediyoruz. Dernek olarak, sektör olarak alınacak kararlara destek vereceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansına "Yılın En Başarılı Haber Ajansı" ödülü

TRKTYD 4. Olağan Genel Kurulu'nun ardından, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ve "Kadına ve Çocuğa Şiddete Hayır" temasıyla "Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği 4. Ödül Töreni" de düzenlendi.

Bu kapsamda sektöre katkıda bulunan basın kuruluşlarına da plaket verildi.

"Yılın En Başarılı Haber Ajansı" kategorisinde Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görülürken, plaket, AA Finans Haberleri muhabiri Mücahit Enes Sevinç'e takdim edildi.

Kaynak: AA

