Trump, dizel ihracat yasağının benzin fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, dizel ihracatının yasaklanması seçeneğini değerlendirdiğini ancak bunun benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da Güney Kore'nin ABD'deki enerji projelerine yönelik yatırımlarına ilişkin yaptığı duyurunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dizel ihracatının yasaklanmasına karar verip vermediği sorulan Trump, bu konuyu düşündüğünü, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve İçişleri Bakanı Doug Burgum ile konuyu sık sık görüştüğünü söyledi.

Trump, Wright ve Burgum'un böyle bir yasağın dizel fiyatlarına yardımcı olacağını ancak diğer bazı ürünlerin fiyatlarını artırabileceğini düşündüklerini aktardı.

ABD Başkanı Trump, "Bence iyi bir noktadayız çünkü petrol fiyatları düşmeye başlayacak. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndan çok büyük miktarda petrol çıkıyor." dedi.

Dizel ihracatının yasaklanmasının benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini belirten Trump, dizel fiyatlarındaki sorunun Orta Doğu'dan ziyade Rusya'da yaşanan gelişmelerden kaynaklandığını aktardı.

Trump, "Çünkü oradaki dizel rafinerileri oldukça endişe verici bir hızla devre dışı bırakılıyor. Bu yaşanmasaydı bir dizel sorunumuz olmazdı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar dizel açısından gerçekten en büyük sorun oldu." diye konuştu.

ABD Enerji Bakanı Wright da haftalardır, aylardır her gün bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Geçen hafta dizel fiyatlarının düştüğünü belirten Wright, "Gelecek günlerde ve haftalarda fiyatların anlamlı ölçüde düştüğünü göreceğinizi düşünüyorum ve bununla ilgili bazı duyurularımız olacak." dedi.

Wright, Rusya'dan gelen dizelin kaybedilmesi nedeniyle dizel arzında sıkışıklık yaşandığını belirterek, Orta Doğu ve Çin'den gelen dizelde de bazı kayıplar yaşandığını aktardı.

Amerikan rafinerilerinin rekor seviyelerde üretim yaptığına işaret eden Wright, Avrupa'dan piyasaya yeni dizel arzının geleceğine ilişkin duyurular yapılacağını, bunun da dizel fiyatlarını anlamlı ölçüde aşağı çekeceğini ifade etti.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Motorinin ortalama galon fiyatı, 30 Eylül itibarıyla 6,41 dolar olarak kaydedildi.