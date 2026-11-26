ABD Başkanı Donald Trump, dün yukarı yönlü revize edilen üçüncü çeyrek büyüme verisinin ardından, seçimden önce yayımlanan ekonomik verilerin "sahte" olduğunu öne sürerek, bu durumun soruşturulmasını istedi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Seçim öncesinde açıklanan ekonomik verilerin aslında "sahte" olduğunun ortaya çıktığını ileri süren Trump, söz konusu verileri hazırlayan devlet kurumunun dün bir düzeltme yayımladığını belirtti.

Trump, "Trump yönetimi döneminde Amerikan ekonomisi, daha önce açıklanan olumlu rakamların gösterdiğinden çok daha iyi bir performans sergiliyor." ifadesini kullandı.

Üçüncü çeyreğe ilişkin ekonomik büyüme oranının yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e yükseltildiğini aktaran Trump, bu değişikliği "çok büyük bir fark" olarak nitelendirdi.

'BU KÜÇÜK BİR HATA DEĞİL'

Trump, "Doğru veri neden seçimden önce yayımlanmadı? Bu durumun derhal soruşturulmasını talep ediyorum. Bu küçük bir hata değil, çok büyük ve kasıtlı bir hata." değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜME 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), dün üçüncü çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin ikinci tahminini açıklamıştı.

Yukarı yönlü revize edilen ikinci tahmine göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3 büyümüştü.

Böylece ülke ekonomisi, 2023'ün 3'üncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranını kaydetmişti.

Ekim ayında yayımlanan öncü tahminde ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüdüğü öngörülmüştü.